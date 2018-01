Samsung představil v New Yorku smartphone Galaxy Note 8. Novinka přijde na trh v polovině září.

Baterie v telefonech znovu způsobují problémy. Po čtvrt roce od zahájení prodeje Galaxy Note 8 se objevily zprávy, že se po úplném vybití telefonu v některých případech mobil nezačne znovu nabíjet, ani po delší době v nabíječce. Samsung pro německý PC Welt potvrdil, že hlášení od malého množství zákazníků prošetřuje.

„Společnost Samsung samozřejmě bere veškeré zprávy tohoto druhu vážně. Obdrželi jsme jen velmi malý počet dotazů od zákazníků, jejichž zařízení nelze dobíjet. Zatím bohužel nemáme dostatek údajů, abychom mohli poskytnout podrobnější vyjádření. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zařízení, obraťte se na zákaznický servis společnosti Samsung.“

Na problémy si stěžují zejména američtí zákazníci Samsungu, problém se týká telefonů od většiny mobilních operátorů, není spojený s konkrétní variantou pro některého z poskytovatelů mobilních služeb. Telefony po úplném vybití, kdy se telefon sám vypne, nezačnou po připojení k nabíječce reagovat.

Pro Samsung jde o nepříjemnou situaci kvůli problémům s bateriemi v Galaxy Note 7, kterou výrobce musel stáhnout z prodeje. Loňské telefony Galaxy S8, S8+ a Note 8 mají mnohem bezpečnější baterie, Samsung dokonce snížil jejich kapacitu, aby nemohlo dojít k jejich samovznícení. S problémy s bateriemi se potýkal také Apple, baterie v telefonech iPhone 8 Plus se v několika případech v prvních týdnech prodeje nafukovaly.

Jednoduchá prevence případných potíží s Galaxy Note 8 spočívá v udržení baterie telefonu v alespoň částečně nabitém stavu – k tomu pomáhá režim úspory energie. Pokud by na podobný problém narazili zákazníci v Česku nebo na Slovensku, mohou využít takzvaný Premium servis. Ten zahrnuje vyzvednutí vadného telefonu u zákazníka kdekoliv v ČR a SR a zapůjčení náhradního telefonu po dobu opravy. Telefon je možné přinést také do servisních center (v Česku jsou v Praze, Brně a Ostravě), kde telefon opraví do jedné hodiny.