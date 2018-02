Nokia má za sebou skvělé tři měsíce na konci minulého roku. Proti nulovému počtu prodaných smartphonů v roce 2016 dodala firma na trh 4,4 milionu telefonů s Androidem. To je o půl milionu telefonů více, než kolik jich za celý loňský rok prodal svým zákazníkům Google. A to není jediná překvapivá zpráva.

Niel Shah, analytik společnosti CounterPoint, na svém Twitteru zveřejnil další podrobnosti včetně seznamu deseti značek, které měly ve 4. čtvrtletí roku 2017 menší prodeje než Nokia. Jde o HTC, Sony, Google, Alcatel, Lenovo, OnePlus, Gionee, Meizu, Coolpad a Asus. Je pravděpodobné, že pořadí značek není náhodné a označuje pořadí těchto značek podle počtu prodaných telefonů.

Talking about smartphones performance, in Q4 2017, @HMDGlobal sold more Nokia branded phones globally and is now bigger smartphone brand than following individual brands: HTC Sony Google Alcatel Lenovo OnePlus Gionee Meizu Coolpad Asus

Tyto výsledky telefony značky Nokia vyráběné společností HMD v továrnách Foxconnu řadí na 11. pozici v přehledu největších výrobců telefonů s jednoprocentním podílem na trhu. Pořadí na 6. až 10 místě analytické firmy nezveřejňují, první pětici ale tvoří Samsung, Apple, Huawei/Honor, Xiaomi a Oppo. Mezi výsledky Nokie a firmami v první pětce je ale velká propast. Pátý největší výrobce telefonů Oppo ale jen za 4. čtvrtletí prodal 27,4 milionu telefonů, tedy šestkrát tolik, co HMD za stejnou dobu.

Pro značku Nokia jde ale o úspěch, který se odvíjí z prodejů ve Vietnamu, na Středním východě, ale také v Rusku. Na třetí pozici mezi výrobci telefonů se pak Nokia překvapivě dostala ve Velké Británii.

Dostat se z nuly na jedno procento globálního trhu není nic snadného. Schopnost překonat v počtu prodaných zařízení v prvním roce znovuzrozené existence výrobce, jako je Google přetékající penězi, nebo Lenovo, které bývalo před několika lety trojkou trhu s chytrými telefony, dává firmě dobré signály do budoucnosti. A to přesto, že smartphony Nokia nejsou úplnými přeborníky v poměru ceny a výkonu.

Some major growth markets for @HMDGlobal in Q4 2017:



overall phones:

#1 in Vietnam and most Middle East markets



Smartphones:

#3 in UK for first time

Top 5 in Russia, Vietnam & Most Middle East markets



Feature Phones:

#1 Globally and Most European, Asian & Middle East markets