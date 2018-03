Hlavním lákadlem nového telefonu od Huawei má být fotografie. Firma láká na představení novinky sloganem „See mooore“, který potvrzuje přítomnost tří objektivů na zádech telefonu. Německý server Winfuture.de nyní prozradil detaily o použitých fotoaparátech, které získal z neveřejného zdroje.

Hlavní snímač Huawei P20 Pro má mít extrémně vysoké rozlišení 40 Mpx – milionů obrazových bodů. To je více než trojnásobek standardních 12Mpx snímačů, jaké používá Samsung, Apple a řada dalších výrobců. Stejně jako u dalších telefonů značky bude hlavní snímač spolupracovat s čistě černobílým senzorem. Ten má mít poloviční rozlišení, tedy 20 Mpx. Třetí snímač spojený s optikou s trojnásobným přiblížením pak nabídne mnohem nižší rozlišení 8 Mpx. Nižší bude i světelnost optiky - f/2.4 proti F/1.6 u hlavního snímače.

Nadstandardně vysoké rozlišení má mít i přední fotoaparát – 24megapixelů. Fotoaparáty vpředu i vzadu pak slibují funkci Light Fusion, která má zlepšovat schopnosti fotoaparátů zachytit obraz i ve špatném světle. Dá se také předpokládat, že ve výchozím nastavení bude Huawei P20 Pro záběry přepočítávat do nižšího rozlišení, aby fotografie určené primárně na sociální sítě nebyly zbytečně objemné. Otázkou ale zůstává například to, zda Huawei po letech do své vlajkové lodi doplní automatický HDR režim, a jak se vyrovná s potenciálním šumem, který může vzniknout u senzorů s velkou hustotou snímacích bodů.

Winfuture.de získal také obrázky nových telefonů v tiskové kvalitě a další specifikace. Huawei u modelu P20 Pro použije podobně jako u Mate 10 pro OLED displej s úhlopříčkou 6.1“ a FullHD+ rozlišením s výřezem pro přední fotoaparát po vzoru iPhonu. Vnitřní výbava by měla být podobná jakou Mate 10 Pro, tedy procesor Kirin 970, 6 GB RAM a 128 GB prostoru pro systém, aplikace a data. Řada Huawei P se navíc dočká také velké baterie s kapacitou 4000 mAh.

Zajímavou informací je také to, že Huawei P20 Pro půjde na trh s Androidem 8.1, tedy s o něco novější verzí než drtivá většina nových telefonů. Stát by měl 899 Eur (23 tisíc korun), tedy jen o málo méně než Galaxy S9+.

Huawei P20 Pro nabídne podobnou výbavu jako špičkový Mate 10 Pro, který jsme recenzovali na konci loňského roku. P20 ale přinese design inspirovaný Applem a hned tři fotoaparáty.