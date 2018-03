Huawei v úterý v Paříži představil svůj nejlépe vybavený telefon. Huawei P20 Pro jednoznačně vypadá jako iPhone X, ale přesně po tom prý zákazníci touží. A vzhled ani výbava telefonu nejsou překvapením. První zprávy o trojitém fotoaparátu se objevily už na podzim loňského roku a obrázky nových telefonů řady P unikly před řadou týdnů. Neuteklo ale úplně všechno.

Huawei vedle hlavního modelu P20 Pro představil s předstihem i menší model P20 a odlehčenou verzi P20 Lite. Všechny tři telefony sdílí Applem inspirovaný design a vykousnutý displej, liší se ale výbavou a hlavně cenou. Huawei P20 Lite i vlajkovou loď Huawei P20 Pro jsme si mohli vyzkoušet s předstihem před oficiálním představením.

S Huawei P20 Pro jsme se seznámili ve Varšavě za zavřenými dveřmi. Díky komorní atmosféře jsme měli telefon k dispozici více než hodinu a mohli vyzkoušet jeho fotoaparáty i další funkce – ale bez připojení k internetu.

Huawei v některých zemích oficiálně uvedl levnější model na trh s předstihem. Díky tomu můžeme potvrdit třeba to, že na výřez v displeji se dá zvyknout. Zvykli jsme si u iPhonu X, u Huaweie je to dokonce o něco snadnější. Zájemci ale budou muset překousnout vyšší cenu než u loňského modelu P10 Plus. Novinka se třemi fotoaparáty se začne prodávat za 22 tisíc korun.

Duhové jablíčko

Nové telefony Huawei mají displej s protaženým poměrem stran 19 : 9. Jedna devatenáctina je vyhrazená výřezu uprostřed, do kterého se vešlo sluchátko a přední fotoaparát. Spodní strana telefonu není bez rámečků – pod displejem je ještě pruh materiálu s integrovanou čtečkou otisků prstů, která složí i jako náhrada ovládacích tlačítek systému Android. Tuto možnost musí uživatelé sami zapnout v nastavení telefonu, což je škoda – ovládání je jednoduché a praktické – na obrazovce nepřekážejí virtuální tlačítka a zároveň v případě jejich skrývání není nutné lovit je pohybovým gestem jako u konkurence.

Zadní strana telefonu je také čistý Apple – vertikální orientace fotoaparátů je stejná jako u iPhonu X, model P20 Pro ale pod výstupek s hlavním barevným senzorem a snímačem s optickým zoomem umístil ještě typický černobílý senzor. Mezi objektivy je také systém laserového ostření a senzor okolního světla, který ovlivňuje práci blesku.

Nejvýraznější odchylkou v designu telefonů Huawei jsou barvy – výrazná modrá a netradiční Twillight, která nabízí barevný přechod mezi fialovou a tyrkysovou. Jemnější variaci na barevné přechody nabídne i růžovozlatá varianta. Telefonům chybí konektor pro sluchátka i možnost používat paměťové karty, ale výrobce alespoň telefon utěsnil, takže vydrží i delší koupel.

Spousta megapixelů

Největší zbraní Huawei P20 Pro i o něco levnějšího modelu P20 mají být fotoaparáty. Menší model má dvojici snímačů. Barevný s rozlišením 20 Mpx a černobílý dvanáctimegapixelový. Verze Pro je ale rekordman. Na zádech má celkem 68 Mpx. Hlavní senzor má rozlišení 40 MPx a největší plochu mezi telefony na trhu. Černobílý snímač dodává detaily záběrům z hlavního snímače, data pro tvorbu portrétů s rozmazaným pozadím a také jej lze použít samostatně k tvorbě působivých černobílých záběrů. Třetí senzor je spojený s optikou s trojnásobným zoomem, rozlišení má mnohem nižší – stačit musí 8 Mpx.

Extrémně vysoké rozlišení snímačů v minulosti vedlo k výskytu šumu – jednotlivé snímací body jsou příliš malé. Huawei toto omezení obchází díky osvědčené technologii z Nokie 808 PureView, která měla už před lety 42Mpx snímač. Telefon vezme hrubá data ze snímačů a extrapoluje je. Vytvoří snímek s rozlišením 10 nebo 7 Mpx (podle poměru stran) a zkoušení telefonu v kontrolovaných podmínkách jsme udělali desítky snímků a výsledky byly velmi dobré, obstály i ve srovnání s Galaxy S9 Plus.

Huawei si připravil i překvapení – optickou stabilizaci obrazu má totiž pouze zoomový objektiv. Jinak se telefon spoléhá, podobně jako Pixely od Googu, na umělou inteligenci. To, co se může zdát jako nevýhoda, v praxi přináší velmi dobré výsledky. Google Pixel díky této funkci měl loni dokonce nejlépe hodnocený fotoaparát na trhu.

Známá výbava

Huawei P20 Pro vnitřní výbavou připomíná Mate 10 Pro stejného výrobce. Základní parametry jsou totožné – procesor Kirin 970 s podporou umělé inteligence, 6 GB operační paměti a 128GB úložiště. Stejná je i kapacita baterie – nadstandardní 4000 mAh. Čtečku otisků má ale P20 Pro pod displejem. Nevypadá to nejlépe, ale je to praktické řešení. Čtečka otisků totiž může nahradit ovládací tlačítka Androidu na obrazovce. Škoda je, že tuto možnost musí uživatel sám najít v nastavení telefonu, stejně jako možnost zobrazit v uživatelském rozhraní zásobník na aplikace.

Proti výbavě nelze po zkušenostech s Mate 10 Pro nic namítat. GalaxyS9 a chystané telefony se Snapdragonem 845 budou mít v některých testech navrch, budou mít i vyšší grafický výkon, ale v běžném provozu a vlastně ani při hraní nebude rozdíl nijak citelný. Podrobnosti a srovnání s konkurencí přineseme v recenzi, až si nový telefon otestujeme standardním způsobem.