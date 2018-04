Testovací telefony, které mají novináři k dispozici už před zahájením prodeje, mohou mít různé mouchy. Huawei P20 Pro, který testujeme už týden, se nikdy neměl dostat z rukou výrobce. Jde o inženýrský vzorek, který ještě dokonce maskuje svou identitu. V informacích o zařízení se dočtete, že jde o model VENUS YAS se tři roky starým operačním systémem Android 5.1 vybavený 2 GB RAM.

Na cestě do redakce už je „správná“ prodejní verze telefonu, který už v okamžiku svého představení způsobil obecenstvu šok. O tom, jak bude P20 Pro vypadat a jakou bude mít výbavu, se vědělo hodně. Nikdo ale nečekal, že trojice snímačů na zadní straně telefonu jednoznačně překoná konkurenci v řadě testů. Nejde jen o skóre v recenzi DxOMark, která se snaží o objektivní srovnávání fotoaparátů v telefonech, ale o praktické výsledky.

Platí to i v případě našeho „zmrzačeného“ kusu. Nehotový software totiž může telefon zcela odepsat. U P20 Pro se to ale nestalo. Informace v záložce „o telefonu“ si mohou říkat, co chtějí, ale testovaný kus fungoval celý týden překvapivě dobře. Systém je plynulý a rychlý minimálně stejně jako u Mate 10 Pro s obdobnou výbavou. Jediným limitem v praxi byl fakt, že na telefonu bez finálního firmwaru nefunguje služba Google Pay.

Související 28. 3. Huawei vypálil konkurenci rybník. Huawei P20 Pro má nejlepší fotoaparát a dlouhou výdrž baterie 28. 3. Aktualizováno Huawei P20 Pro má design iPhonu X, zůstala mu ale čtečka otisků, přibyl už třetí fotoaparát vzadu. Firma ještě více sází na umělou inteligenci,...

Dobře se držela i baterie – i se sdílením internetu, připojenými bluetooth sluchátky a chytrými hodinkami jsem běžně končil den se 40 procenty baterie, zatímco Galaxy S9 nebo iPhone X měly výrazně menší rezervu – 4000 mAh hodin kapacity je znát. Kvalitu displeje také starší firmware nijak nekazil.

Velké překvapení si Huawei přichystal u své kopie FaceID od Applu. Reakce telefonu na tvář je v podstatě okamžitá, zejména v kombinaci s automatickým snímáním obličeje při vytažení telefonu z kapsy. Apple má lepší senzory, rychlejší procesor, ale kvůli nutnosti telefon ručně probudit a odsunout zamykací obrazovku není Huawei pomalejší. Spolehlivost je srovnatelná a obyčejnou fotkou se Huawei nenechal napálit.

Pokud se někde projevil fakt, že telefon neměl finální software, bude to pravděpodobně u fotoaparátu. Kolegové totiž mají přeci jen hezčí fotografie v šeru a tmě. I z nehotového telefonu lezou hezčí snímky než z Galaxy S9 nebo Mate 10 Pro, ale v hodně špatný podmínkách jsou moje snímky méně ostré. Trochu to připomíná situaci s Mate 8, který dostal finální firmware se zpožděním a hlavní změnou byla právě kvalita fotografií.

Na ukázce dole je vidět, jak se Huawei zlepšil v používání HDR - snímek v plně automatickém nastavení přímo proti jarnímu slunci vykreslil mnohem lépe než Galaxy S9.

Ještě, než se dostaneme k finálnímu kousku, máme dva praktické postřehy:

Zásek v displeji se nebude líbit každému, ale Huawei ho umí schovat – „uši“ telefonu podbarví černě, takže s výřezem splynou. Tenhle telefon nutně potřebuje pouzdro, podobně jako iPhone X. Velký výstupek fotoaparátu dělá z telefonu na stole nestabilní kolébku.