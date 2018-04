Po dvou a půl hodinách od otevření prvního kamenného obchodu značky Xioami v Česku se fronta přes polovinu obchodního centra Černý most zkrátila asi o deset metrů. První desítky zájemců se dočkaly telefonů za 399 a 499 korun, na další čekaly náramky za 99 korun nebo sluchátka za korunu. Fronta vydržela až do zavření prodejny, na část zákazníků se nedostalo.

Třetí největší značka mobilů v Česku si na otevření obchodu připravila celkem více než tisíc telefonů se slevou alespoň 30 procent včetně 200 kusů jednoho z nejlepších levných telefonů na trhu, Xiaomi Mi A1. Skutečnou váhu zahájení prodeje produktů značky Xiaomi však dodávala účast zástupců výrobce a také globálně první možnost podívat se na telefon Redmi S2.

Redmi S2 bylo skutečné překvapení, o tomto levném telefonu se zatím pouze spekulovalo na základě neoficiálních informací z údajného firmwaru nového telefonu, které zveřejnil server XDADevelopers. K vidění také byly horké novinky Mi Mix 2S s bezdrátovým nabíjením a Redmi Note 5, která se začne prodávat v průběhu května. Ani u jednoho z trojice telefonů však zatím nebyla uvedena cena.

První skupina fanoušků, která si odnesla levné telefony za méně než 500 korun, se do obchodního centra dostala záhadným způsobem už kolem čtvrté ráno, další se do fronty stavěli také ještě před otevřením obchodního centra. V deset hodin, hodinu před otevřením, už měla fronta desítky metrů a sahala až k dětskému koutku, zatímco samotný Mi Store je vedle blízko obchodu Pandora. To bylo asi poprvé v historii, kdy byla u Pandory fronta, která nemířila k prodejci dánské bižuterie.

Společnost Beryko, která oficiální Mi Store provozuje, zajistila ochranku a zákazníky pouštěla do obchodu po deseti, a i přes velké napětí mezi fanoušky, kteří čekali několik hodin, se otevření prodejny obešlo bez strkanic, které doprovázely například zahájení prodeje nových iPhonů v Německu. Pomohlo i to, že slevu lze uplatnit pouze na jeden produkt na osobu. Úspěšní lovci slev byli s telefony spokojení. Podle odposlechnutých rozhovorů většinou šli pro telefony pro vlastní potřebu, nebyli to překupníci.

