Telefon LG G7 vůbec letos neměl přijít. Výrobce se po neúspěchu předchozích dvou modelů G6 a G5 rozhodl zvolnit. Odhodlání nevydávat každý rok novou vlajkovou loď ale korejské firmě nevydrželo dlouho. Přenechat zadarmo trh konkurenci nedávalo úplně smysl, a tak přichází LG G7 ThinQ.

Nejnovější telefon LG míří na stejné zákazníky jako Galaxy S9+ nebo Huawei P20 Pro. Láká na nejvyšší možný výkon, speciální tlačítko pro vyvolání umělé inteligence i na moderní protažený displej s výřezem v horní části. LG přitom zůstává věrné tradici důrazu na kvalitu zvuku, a tak u nového telefonu zachovalo klasický sluchátkový konektor, výkonný sluchátkový zesilovač a pokusilo se vymyslet i něco nového s reproduktorem.

Srcem nového modelu LG je čipová sada Snapdragon 845, která podle objektivních testů nabízí aktuálně nejvyšší výkon a nejlepší úroveň spotřeby. LG čipovou sadu, která podporuje gigabitové LTE, bezdrátové napájení, rychlé dobíjení a řadu dalších funkcí, doplňuje o 4 nebo 6 GB operační paměti a 64 nebo 128 GB prostoru pro data. Verze se 6 GB RAM a větším úložištěm nese označení G7 + ThinQ. Oba modely pak podporují i paměťové karty.

Kapacita akumulátoru netrhá žádné rekordy – obě verze mají k dispozici baterii s kapacitou 3000 mAh, což je citelně méně, než nabízí Huawei P20 Pro. LG ale na rozdíl od Huawei podporuje bezdrátové nabíjení.

Displej LG G7 Think má úhlopříčku 6,1“ s poměrem stran 19,5:9 a vysoké rozlišení 3120 x 1440 bodů. Po OLEDu u modelu V30 se LG vrací k LCD s maximálním jasem 1000 nitů, což znamená jeden z nejjasnějších displejů na trhu, samozřejmostí je podpora HDR zobrazení videa. Podobně jako Huawei pak LG umožňuje vizuálně schovat „uši“ kolem výřezu v displeji.

Designově je LG G7 v podstatě generický telefon se zásekem v displej. LG nicméně chybí výrazný designový prvek, z řady se vymyká pouze tmavě růžová až červená barva. Změnilo se i původní unikátní ovládání. Čtečka otisků prstů zůstala na zadní straně telefonu, už ale nemá funkci vypínače, ten je na obvyklém místě – na prvém boku telefonu. Rozvržení dalších ovládacích prvků se inspirovalo u Samsungu. Ovladač hlasitosti je na levém boku, pod ním je tlačítko pro vyvolání umělé inteligence v podobě Google Asistenta.

Velký důraz na hudbu se projevuje použitím stejného zesilovače, jaký má LG V30. Ten utáhne i audiofilská sluchátka, by ť za cenu snížení výdrže telefonu, dokáže však nahradit samostatné hi-fi přenosné zesilovače či přehrávače jako je Sony Walkman nebo FiiO X3. Jako unikátní novinku LG prezentuje hlasitý reproduktor, který pro zmohutnění zvuku využívá dutiny v těle telefonu. Výsledkem má být o desítky procent hlasitější reprodukce. Telefon ale nabídne jen monofonní zvuk, zatímco konkurence přešla na stereofonní konfigurace, které využívají zvuku ze „sluchátka“.

Telefon s hliníkovým rámem a skleněnými zády si i přes nový reproduktor a zdířku na sluchátka zachovává odolnost proti ponoření do vody, zvýšená je i mechanická odolnost.

LG dlouhodobě za konkurencí zaostávalo v kvalitě fotografií. Firma zvolila netradiční variantu duálních fotoaparátů. Zatímco konkurence dává přednost optickému zoomu, LG jako sekundární objektiv používá širokoúhlé sklo se záběrem 107°, které za cenu mírného zkreslení dokáže pojmou mnohem širší záběr, což se hodí zejména u fotografií architektury.

Oba snímače na zadní straně telefonu mají rozlišení 16 Mpx. Hlavní snímač doplňuje optika se světelností f/1.6, širokoúhlý objektiv má světelnost f/1.9. Stejnou světelnost má i 8Mpx selfie kamerka. Novinkou je zapojení umělé inteligence. Podobně jako Huawei u nových modelů i LG nabízí automatické rozpoznání scény a nastavení expozice podle dat získaných strojovým učením.

LG zatím neoznámilo dostupnost a ceny pro Českou republiku, ceny LG neoznámilo vůbec. Podle zdroje Rolanda Quandta má ale v Německu základní model stát 849 euro, to je 22 tisíc korun. Počítat lze ale se slevami v předprodeji a rychlým poklesem ceny, jako u předchozích modelů. Vysoké úvodní ceny a následné slevové akce se s výjimkou Applu stávají standardem – i Samsung už nabízí cashback na nové modely Galaxy S9 a S9+. tento trend chce v červnu změnit Aussu, který hodlá nabízet model ZenFone 5Z se Snapdragonem 845 za 13 tisíc korun. To ale znamená ještě měsíc nebo dva čekání. Další alternativou s podobným výkonem jsou telefony Honor View 10 a připravovaný Honor 10 s o něco slabší čipovou sadou nebo chystaný nový model OnePlus, popřípadě loňské top modely Samsungu.

849 Euro for the LG G7 with 4/64GB in Germany. WTF. My retail source was obviously off, but LG is slowing killing itself with this pricing.