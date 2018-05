Na světě se za první tři měsíce roku 2018 prodalo 334 milionů smartphonů, o deset milionů méně než v prvním čtvrtletí 2017. Ochlazení zájmu o chytré telefony přichází zejména z Číny, kde se poprvé za posledních pět let prodalo za čtvrtletí méně než 100 milionů nových telefonů. Důvodem ochlazení zájmu zákazníků je podle dat společnosti IDC zvyšování cen špičkových modelů.

Pokles prodejů zasáhl z největších značek Samsung, který prodal o dva miliony méně telefonů. Apple, jak ukázaly jeho finanční výsledky, dokázal díky široké nabídce prodat o 1,4 milionu telefonů více než před rokem. Tržní podíl Samsungu však o desetinu procentního bodu vzrostl na na 23,4 procenta, celý trh totiž klesal o trochu rychlejším tempem. Druhý Apple si polepšil o necelý bod a patří mu 15,6 procenta dodávek chytrých telefonů na globální trh.

Zajímavější bylo dění na dalších pozicích. Huawei i přes politicky vynucenou absenci na americkém trhu udržel třetí pozici na světě se 39,3 miliony prodaných telefonů. Svůj tržní podíl Huawei zvýšil o 1,1 bodu na 11,8 procent, počet prodaných telefonů se zvýšil o 13,8 procenta. Firma zároveň hlásí rekordní prodeje nového modelu Huawei 20 Pro, který se v regionu střední a východní Evropy a severských států prodává nejlépe v historii firmy. Huawei během prvního měsíce dostupnosti prodal v našem regionu 17x více kusů P20 Pro než modelu P10 Plus za celý rok.

Na čtvrtém místě je nově Xiaomi, které se po slabém roce 2017 vrátilo do formy díky úspěchům mimo domovskou Čínu. Xiaomi prodalo 28 milionů telefonů, o 87,8 procenta více než před rokem a patří mu 8,4 procenta globálních prodejů. na růstu se podílí kromě silného postavení v Indii také pronikání do Evropy. Xiaomi je od loňského léta oficiálně dostupné i v Česku, je v nabídce operátorů a nyní míří i do velké Británie.

Na posledním uváděném místě žebříčku největších mobilních značek podle IDC je společnost Oppo, které na trh dodala 23,9 milionu telefonů. To stačí na 7,1% podíl na trhu. Oppo je primárně aktivní v domovské Číně, ale podobně jako Xiaomi a Huawei plánuje expanzi. Se západními trhy už má Oppo zkušenost díky distribuci hi-fi zařízení i díky propojení se značkou OnePlus.

Na zbylé značky včetně LG, HTC, Sony, Vivo, Google nebo rostoucí znovuzrozené Nokie zbylo 112,7 milionu prodaných telefonů, přibližně třetina trhu. Ještě před rokem firmy pod první pětkou tvořily 40 procent globálního trhu, současný stav představuje meziroční propad o 18,5 procenta.