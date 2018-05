Honor právě v Londýně představil Evropě oficiálně nový telefon Honor 10. Je to už tradice, kdy po vlajkových lodích Huawei následuje s odstupem zahájení prodeje levnější variace na stejné stroje pod značkou Honor. Letošní model Honor 10 nás ale zvládl překvapit. Zatímco na Huawei P20 Pro jsme se mohli podívat pod přísným dohledem pár hodin, Honor 10 už několik dní testujeme.

Spousta věcí je přitom hodně povědomých. Značka Honor se sice oficiálně tváří jako nezávislý výrobce, ale je to marné. I přímo v informacích o telefonu v samotném zařízení je součástí modelového označení slovo Huawei. Snaha uspět na trhu se dvěma značkami je ale interní věc Huaweie. Pro zákazníky je přece jen důležitější, že Honor má podobnou výbavu i design jako jeho citelně dražší sourozenci.

Honor 10 je inspirovaný modelem Huawei P20, bez označení „Pro“, a tomu odpovídá vnitřní výbava a do určité míry i fotoaparát. Vzhled telefonu je jednoznačně povedený. Honor 10 má moderní protažený displej se zásekem pro kamerku a sluchátko, na spodní straně telefonu, hezky symetricky, je nová generace čtečky otisků prstů, která je plně zarovnaná s displejem a její hranice vyznačují jen nevýrazné tečky. Nezměnil se ale jen vzhled čtečky, jiná je i technologie, která pracuje na principu ultrazvuku.

Displej Honoru 10 připomíná ten ze vzorového Huaweie P20, má úhlopříčku lehce pod 6“ a Full HD+ rozlišení s poměrem stran 19 : 9, kdy jedna devatenáctina připadá na uši nad displejem. Stejně jako u telefonů Huawei je možné zářez v displeji zamaskovat zobrazením tmavé barvy. Co se týká barevnosti celého displeje, Huawei vsadil na zvýrazněné barvy, věrné podání barev je nutné aktivovat ručně v nastavení telefonu, což udělá málokdo a většina bude spokojená, protože hodně saturované displeje jsou jednoduše populární, i když na nich třeba zelená tráva vypadá neonově. Záda telefonu připomínají P20 s barvou Twilight. Měňavka od Honoru má ale v základu jasně modrou barvu, která se pod vlivem slunečních paprsků mění ve výrazně fialovou a je patrná i při použití přibaleného silikonového pouzdra. Používat pouzdro musíme maximálně doporučit, i když jsou záda z tvrzeného skla, při pádu, i drobném, se mohou poškodit.

Honor má tradiční rozložení ovládacích prvků, překvapení se skrývá na horní i spodní hraně telefonu. Nahoře je malá infračervená dioda, kterou lze použít pro ovládání tradiční elektroniky s dálkovým ovládáním. Dole je potom stále vzácnější sluchátkový konektor, který spoustě potenciálních zákazníků udělá radost. Sluchátka ale v balení chybí.

Půl roku stará výbava

Vnitřní vybavení Honoru 10 firmě uteklo už před nějakým časem, a i kdyby neuteklo, dá se snadno odhadnout. Základem je čipová sada Kirin 970, kterou si vyvíjí samotný Huawei. Jde o procesor s výkonem mezi Snapdragonem 835 a novějším 845. To znamená, že je o trochu pomalejší než procesor v telefonech Galaxy S9 nebo chystaném LG G7 ThinkQ, ale v praxi není rozdíl nijak výrazný, jen v náročných hrách Kirin ztrácí.

Čipovou sadu, která obsahuje podporu LTE, bezkontaktních plateb či superrychlého dobíjení (polovina kapacity za 25 minut), doplňují konzervativní 4 GB operační paměti. Jde o stejný přístup, jaký zvolil Samsung u Galaxy S8, Asus ZenFone 5 i samotný Huawei u modelu P20. Čtyři gigabajty stačí, šest giga je lepších, do paměti se pak vejde ještě více uspaných aplikací, ale rozdíl poznají jen uživatelé, kteří si už na 6 GB RAM stačili zvyknout, ti si ale asi nebudou kupovat telefon o třídu níže.

Zajímavé je to s úložištěm. Základní, a tedy levnější verze má k dispozici 64 GB, což je slušný standard. Za 128GB verzi si zákazníci připlatí 1500 korun, což není přehnané. Stojí to za zvážení zvláště v situaci, kdy Honor 10 přišel o možnost používat paměťové karty.

Baterie Honoru 10 má o trochu vyšší kapacitu než loňský model, stejných 3400 mAh jako Huawei P20. Výdrž baterie tak nebude rekordní, ale pro většinu lidí by měla stačit na celodenní provoz, první pracovní den Honor 10 zvládl s odřenýma ušima, ale to je dané mimo jiné i používáním displeje s maximálním jasem a sdílením internetu do notebooku. Reálnější výsledky ukáže recenze s finální verzí softwaru a při normálním použití.

Fotoaparát naopak vypadá jednoznačně slibně. Fotoaparáty mají vysoké rozlišení, ale už podle něj jde o odlišné řešení než u modelu Huawei P20. Zadní fotoaparáty mají rozlišení 24 a 16 MPx, přední má také 24 milionů obrazových bodů. Zadní mají světelnost f/1.8, přední jen f/2.0, ale to není nijak zlé. I u testovacího vzorku, který teprve čeká na finální firmware, z Honoru 10 lezou pěkné snímky. Platí to zejména při využití tlačítka AI, které aktivuje funkce, jež jsou u telefonů Huawei P20 a P20 Pro aktivní automaticky. Honor 10 má dokonce i supernoční režim, jako P20 Pro, a skvěle zvládnutý portrétní režim, který nabízí po vzoru Applu také hrátky se změnou osvětlení. Focení s novým telefonem si vyzkoušíme i v Londýně, skutečné výsledky ale ukáže až finální software, který přinesl citelné zlepšení i u P20 Pro.

Po pár dnech s telefonem už je ale snadné říct, že za 10 990 půjde o konkurenceschopný kousek, který bude lákat na parádní design v kombinaci s nadstandardním výkonem. Pro opravdové nadšence bude výbornou volbou i nadále Honor View 10 se 6 GB RAM, který stojí skoro stejně jako Honor 10 s větší kapacitou paměti. Největším konkurentem pro Honor bude nový Zenfone 5 s podobnou cenou, designem iPhonu X, ale s nižším výkonem a zatím záhadným fotoaparátem.