Být Samsungem na mobilním trhu letos není snadné. Není to tak, že by Samsung neměl skvělý hardware nebo design. Vrásky Samsungu dělá konkurence, která se během jednoho dvou let zásadně zlepšila. Galaxy Note 9 na to ale má odpověď. Možná ne tak hlasitou, jak by Samsung chtěl, ale přesto logickou a důraznou. Galaxy Note 9 je vlastně jediný telefon, který má v podstatě všechno, co od telefonu může člověk chtít, samozřejmě s výjimkou operačního systému od Applu.

Note 9 má v hrubém výčtu nejlepší displej na světě, unikátní dotykové pero, konektor pro sluchátka, podporu dvou bezdrátových audio zařízení souběžně, bezdrátové nabíjení, rychlé nabíjení, čtečku otisků, skener duhovky, výborný duální fotoaparát i pořádnou baterku… Ale to není všechno, v dobrém, ani tom méně dobrém. Note 9 totiž neexistuje ve vzduchoprázdnu.

První na řadě je při hodnocení samozřejmě design, tam může Samsung nějaké body ztratit. Proti loňskému roku totiž není na první pohled vidět nějaký zásadní posun, Note 9 je pořád trochu přísně vypadající skleněná socha. Někdy ale stačí menší změny, když jdou správným směrem. Nejvíce radosti uživatelům nepochybně udělá přesunutí čtečky otisků do osy telefony, pod duální fotoaparát. Pro někoho bude čtečka pořád příliš vysoko, osobně jsem s jejím umístěním neměl žádný problém.

Změny pokračují i na přední straně – displej se zvětšil, jeho úhlopříčka opět povyrostla na 6,4“ a nikdo z displeje nic nevyřízl. Srovnání s Note 8 ukazuje další drobnou změnu – po roce opět mírnější zaoblení hran. Samsung nejspíše u nejvyšších modelů nikdy nepřejde zpět k plně plochým displejům, ale dělá vše proto, aby zaoblení hran nerušilo při používání telefonu zbytečnými odlesky okolního světla. Nad displejem je „sluchátko“, selfie kamerka a také systém pro rozpoznání uživatele podle duhovky. Stejně jako u Galaxy S9 to funguje poměrně spolehlivě, ale snímání je pomalejší než u Huawei P20 Pro.

Hrany telefonu zůstávají stejné – dole je konektor standardu USB-C, konektor na klasická sluchátka, vyústění reproduktoru a schované pero, které je vlastně nejvýraznějším designovým prvkem. Na test nám Samsung poslal základní model, který má sice „jen“ 6 GB RAM a 128 GB prostoru pro data, ale o to výraznější má design – s elegantní modrou totiž kontrastuje svítivě žluté pero S-Pen. Samsung bude letos prodávat různě barevná pera jako příslušenství, takže se výrazný stylus dá dokoupit i k nudnější černé verzi s vyšší verzí vnitřní výbavy.

Bez ohledu na variantu Note 9 je tu ale jiné zásadní vylepšení – baterie s kapacitou 4000 mAh. Loňský model Notu byl opatrný, po problémech s bateriemi v Note 7 to bylo pochopitelné, ale letošní model přináší úlevu. Dvanáct, třináct hodin provozu se 4 hodinami zapnuté obrazovky, sdílením internetu a hodinami přehrávání hudby do bezdrátových sluchátek je výborný standard.

Výdrž je v podstatě na stejné úrovni jako u Huawei P20 Pro, ale Huawei uživatele šidí tím, že agresivněji uspává aplikace. To se projevuje i tím, že z aplikací, které nejsou od Googlu nebo Huawei, často neukazuje notifikace. Nástroje na omezení spotřeby má i Samsung. Tím nejvýraznějším je už ve výchozím nastavení snížené rozlišení displeje na FullHD+ místo plného QHD. Každopádně se Note konečně dostal s výdrží z průměru zase na špičku, snad poprvé od legendárního Note II.