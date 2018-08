Huawei Mate 20 bude mít výřez displeje ve tvaru kapky, Android Pie a netradiční fotoaparáty.

Dvojka světového trhu chystá nový špičkový telefon proti Galaxy Note 9. Podobně jako loňský zástupce řady Mate má i letošní Mate 20 ambici stát se prvním telefonem, který se začne prodávat s nejnovější verzí Androidu na palubě. Server XDA Developers už získal první obrázky nového zařízení, které skrývají překvapení.

Řada Mate tradičně nabízí novou generaci procesorů Kirin, fotoaparáty z předchozího modelu řady P a nabízí větší akumulátor. Nový model by se měl držet zavedeného postupu, změnit má ale i výrazný designový prvek – dostane vyříznutý displej, ale ne takový, jako má P20 Pro.

Huawei se nyní inspiroval u průkopníka výřezů společnosti Essential. Uprostřed horní hrany displeje je vyříznutý malý půlkruh, ve kterém se skrývá čočka předního fotoaparátu. Nad ní je pak i miniaturní reproduktor/sluchátko. Vyříznutá plocha se odhadem zmenšila na třetinu.

Obrázky telefonu vznikly komplikovanou cestou – jde o počítačovou reprodukci fotografií vývojového vzorku telefonu. Z tohoto důvodu zatím nejsou známé rozměry zařízení, jednotlivé prvky telefonu by ale měly odpovídat realitě. To je důležité mimo jiné proto, že na horní straně telefonu ukazují zdířku pro konektor sluchátek. Loňský Mate 10 Pro audio jack neměl, levnější verze s LCD obrazovkou ho nabízela.

Na zádech telefonu bude fotografický systém podobný tomu u P20 Pro, tedy se třemi snímači. Huawei ale změní design a fotoaparáty s bleskem spojí do čtvercového výstupku uprostřed zad telefonu. Záda mobilního zařízení mají být skleněná, to by mohlo znamenat podporu bezdrátového dobíjení.

Akumulátor v telefonu také povyroste, aby si udržel náskok před řadou Huawei P, a to ze 4000 na 4200 mAh.

Samotný displej telefonu by měl mít úhlopříčku 6,3" a AMOLED panel s rozlišením 2244 x 1080, tedy opět FullHD+ rozlišení. Správnost tvaru výřezu v obrazovce i její rozlišení kolegové z XDA Developers ověřili díky přístupu k vývojové verzi firmwaru telefonu. Z něj odhalili také, že Mate 20 nabídne zatím neoznámenou čipovou sadu Kirin 980, 6 GB RAM a 128 GB prostoru pro data s tím, že mohou existovat i jiné varianty. Huawei pravděpodobně po vzoru Samsungu nabídne i verzi s 8 GB RAM.

První detaily o čipové sadě Kirin by měl Huawei představit na veletrhu IFA v Berlíně koncem příštího týdne.

Související