Jeden stejný telefon může být pro někoho splněným snem, pro druhého je naprosto nezajímavý. Xiaomi po úspěchu modelů, jako je Mi Mix 2 nebo Mi A1, pro zájemce o neotřelý design a čistý Android zkouší další "nestandardní" cestu. Primárně pro indické zákazníky vyvinulo telefon, který se podřídil jedinému cíli – dostat do co nejnižší ceny ten nejvyšší dostupný výkon. A jak řekli, udělali.

Pocophone F1 se prodává za 9990 korun. Za tuto cenu má stejný procesor, paměť a úložiště jako telefony, které stojí více než dvakrát tolik. Má to samozřejmě háček, i když jiný, než byste možná čekali. Výrobce třeba nijak zvlášť neošidil fotoaparát, který by na úsporná opatření mohl být náchylný. Spíše to vypadá, že se Xiaomi znovu rozhodlo kousnout do jazyka a vydržet s maržemi, za které by ostatní výrobci mobilů ani nevstali z postele.

Od Xiaomi to není úplně nezištné. Pocophone je výsledek boje o jeden z nejslibnějších mobilních trhů na světě. Aby firma dokázala znovu v prodejích překonat Samsung a zároveň odolala tlaku Huaweie a Honoru z druhé strany, musela vytáhnout trumf. Jen je otázka, nakolik stejná karta platí i mimo Asii.

Slabší první dojem

Zcela vědomé rozhodnutí firmy se dotklo designu telefonu. Pocophone chce oslovit uživatele, kteří při výběru telefonu počítají a porovnávají technické parametry. Design se v takových propočtech objevuje na posledních místech, pokud vůbec. Z tohoto důvodu je Pocophone úplně obyčejný, ba horší než třeba levné Nokie. Místo pečlivě soustruženého těla z jednoho kusu kovu je tu "plasťák". Rámečky jsou sice kovové, ale záda telefonu jsou z plastu a vedle konkurence vypadají opravdu lacině. Nejvíce to vynikne při srovnání s asi nejbližší konkurencí, kterou představuje Honor Play a Zenfone 5Z. Zenfone připomíná iPhone X, ale vypadá dobře. Honor Play v červené a černé verzi vypadá dokonce výborně. Červené kroužky kolem objektivů na plastových zádech Pocophonu to nezachrání.

Stejné je to i při pohledu na čelní stranu telefonu. Displej s úhlopříčkou 6,2 palce a rozlišením 1080 x 2246 patří k těm méně povedeným. Má už moderní protažený poměr stran i s nepopulárním výřezem, ale kolem je pořád spousta zbytečného materiálu. Je to opět vědomé rozhodnutí – zájemcům o stylový telefon nabízí Xiaomi třeba Mi 8 Lite, Pocophone jde po výkonu a humpolácký vzhled je daň, kterou v dané cenové kategorii musí zákazníci zaplatit.