Nejlepší telefony v ceně do šesti tisíc korun vyráběly poslední dva roky dvě značky – Xiaomi a Honor. Už brzy by se to mělo změnit. Samsung v pondělí v Indii představil novou řadu chytrých telefonů Galaxy M, která má Samsung vrátit do boje o nejlepší poměr ceny a výkonu u masově prodávaných telefonů nižší střední třídy.

Samsung řadu M uvedl dvěma modely, levnější Galaxy M10 se slabší výbavou bude v prodeji nejprve v Indii a posléze i v dalších rozvojových zemích. Model Galaxy M20 (oficiální microsite) je zajímavější a firma jej doveze i do České republiky. Zatímco v Indii se bude prodávat ve verzi se 3 GB operační paměti, do Česka zamíří pouze varianta s kombinací 4 GB operační paměti a 64 GB prostoru pro data, nechybí ani slot pro paměťové karty a telefon má i audio jack pro připojení standardních sluchátek.