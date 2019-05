Chvíli to vypadalo, že nic nebude. Značka Honor ale i přes nátlak ze strany USA v Londýně představila telefony Honor 20 a 20 Pro a bylo to vůbec poprvé, co se nové Honory představily v Evropě dříve než v mateřské Číně. Huawei má nejistou budoucnost kvůli sankcím, úterní představení nových telefonů ale ukázalo odhodlání firmy pokračovat. Na samotné akci se firma sporům s americkou vládou téměř nevěnovala, uvedla jen, že bude dál pokračovat v inovacích a výrobě povedených telefonů.

Honor 20 a 20 Pro se přitom drží zavedených tradic. Jde o telefon postavený na stejném „podvozku“, jako velmi úspěšné modely Huawei P30 a P30 Pro, zároveň se od nich liší v několika důležitých ohledech. Místo OLED obrazovky mají Honory LCD a místo malého výřezu přicházejí telefony pro mladší uživatele s „průstřely“, které jsme poprvé viděli v lednu u telefonu Honor View 20. Výrazné odlišení skýtají i fotoaparáty. Telefony Honor se tentokrát osamostatnily více, než je zvykem a mají vlastní skladbu senzorů. Základní i Pro model přitom mají hned pět objektivů.