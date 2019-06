Televize, která se sroluje do malého válce a tablet, který se složí do kapsy. Možnosti ohebných displejů jsou velké, ale zatím dělají jen dětské krůčky. Jeden takový podnikl Huawei v Praze, když nám svěřil na necelou hodinu do rukou svůj zatím největší a nejdražší telefon: Huawei Mate X s předpokládanou cenovkou 59 990 korun.

Pro Huawei je ohebný telefon možnost mluvit s novináři o něčem jiném, než jsou spory s USA. A Mate X konverzaci nastartuje spolehlivě. U nás to platí dvojnásob, protože šlo o první možnost si nový koncept chytrých telefonů v klidu vyzkoušet. A těžko by se hledal někdo, kdo by si Mate X nechtěl půjčit na trochu delší dobu, alespoň na týden.