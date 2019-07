Nejlepší displeje, nejdelší výdrž na baterii a unikátní dotykové pero. Základní vlastnosti řady Galaxy Note od Samsungu si má jako hlavní výhodu udržet novinka Galaxy Note 10 a Galaxy Note 10+, které firma představí 7. srpna. Globální odhalení nových telefonů proběhne už tradičně v New Yorku.

Pozvánka, kterou obdržela zahraniční média, je minimalistická. Na bílém pozadí je ve středu obrázku jen objektiv fotoaparátu a hrot stylu nebo kuličkového pera. Bylo by zábavné spekulovat o tom, co taková grafika znamená, jenže by to byla ztráta času. O Galaxy Note 10 a 10+ utekla spousta informací. Obrázek objektivu uprostřed znamená, že Note 10 podobně jako Galaxy A10 bude mít přední fotoaparát umístěný v malém výřezu přímo v displeji.