Podzimní představení novinek od Applu přineslo tři nové iPhony, jeden nový iPad a jedny Apple Watch. To je pět produktů, které dohromady nabízejí přibližně jednu opravdovou technologickou novinku. Možná bych mohl být v hodnocení shovívavější, ale to by Apple nesměl na pozvánku napsat, že máme čekat výhradně inovace.

Heslo "By Innovation Only" by měl Apple problém obhájit i ve chvíli, kdy by představil vše, co se od něj čekalo - tedy možnost používat na displejích nových iPhonů dotykové pero, ještě plynulejší a svižnější odezvu systému díky rychlejšímu displeji nebo to, že telefon dobije hodinky i sluchátka díky funkci zpětného bezdrátového dobíjení. Nic z toho ale Apple neukázal, a to je smutné/trapné/zklamání/správné obchodní rozhodnutí – nehodící se škrtněte.