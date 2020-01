Jen jedna firma dokázala ve světě tabletů vymyslet něco, co překonalo Apple. Lenovo nejprve s konceptem Yoga vymyslelo nejlepší verzi počítačů s dotykovým displejem a funkcí tabletu. Poté vzalo tablet s Androidem a udělalo z něj mnohem praktičtější zařízení přidáním dvou detailů – válce s integrovanou baterií a zabudovaného stojánku.

Od první verze tablety Lenovo Yoga Tab bodovaly chytrým designem, ale od první verze také měly handicap – výkon, který na ty nejlepší nestačil ani s oběma přimhouřenýma očima. Lenovo se snažilo dál a přidalo do tabletu i projektor, ale byl to propadák, a tak se nyní Yoga Smart Tab vrací k základům a těží, co může, ze spolupráce s Googlem.