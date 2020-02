Co chce Samsung letos prodávat? Telefony s nejlepšími fotoaparáty, které vydrží déle než jen jeden udřený den. Představení trojice nových telefonů řady Galaxy S doprovázely bezpečnostní opatření spojená s koronavirem, ale velkých překvapení bylo pomálu.

Galaxy S20 Ultra získala neoficiální titul nejvíce profláknutého telefonu před oficiálním oznámením a samotný Samsung pak dva dny před oficiálním odhalením pustil v televizi v rámci Oskarů dokonce reklamu na skládací telefon Galaxy Z Flip s ohebnou AMOLED obrazovkou. Nás nyní ale zajímá hlavně nástupce vlajkové lodi Samsungu, která je i letos trojjediná.

Ještě před tím, než jsme dorazili do hotelové zasedací místnosti, kde nás čekala prezentace novinek, jsme věděli, co nás vlastně čeká. Zůstalo jen pár technických otázek – jak přesně funguje stonásobný zoom u Galaxy S20 Ultra, jaké konkrétní modely bude Samsung v Česku prodávat a samozřejmě také to, kdy přesně s prodejem začne a jaké budou ceny. A odpovědi přišly, i když ne všechny nám udělaly radost. Fotoaparáty a baterie vypadají skvěle, ale například cena nejlépe vybavené verze Galaxy S20 Ultra je 39 990 korun, a to není málo.