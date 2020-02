Když už je člověk v Americe, měl by koukat na to, aby si možnosti Nového světa užil naplno. To znamená, že se může podívat na to, jak vpadají telefony s podporou sítí 5G, sledovat z bidýlka NBA nebo si čtvrt hodiny pohrát s telefonem, o kterém se v Česku zatím diskutuje jen v kroužcích nadšených geeků.

Motorola Razr je první chytrý telefon s ohebným AMOLED displejem, který se skládá jako klasická véčka. V USA se prodává už druhý týden, předběhl tak očekávané představení Galaxy Z Flip od Samsungu, na které se podíváme v úterý večer. A popravdě řečeno, Samsung musí ukázat mnohem lepší telefon, aby s ním zaujal masy.