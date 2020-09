Samsung nejprve měsíc lákal na náznaky, aby v úterý představil druhou generaci svého skládacího telefonu Galaxy Fold. Velké změny jsou vidět na první pohled. V zavřeném stavu má telefon větší a hezčí obrazovku, totéž platí i ve stavu otevřeném. Ještě důležitější vylepšení se však skrývají uvnitř a mají jediný cíl: zbavit svět pochybností a ukázat, že skládací telefon je praktický a že se hned tak nepoškodí.

Nejistota ve spojení s luxusními předměty je totiž nežádoucí. Vysoká cena nevadí, ta může být i výhodou. Ale nikdo by nekoupil diamantový prsten s vědomím, že po pár dnech běžného nošení kámen popraská. A nikdo by se nehnal k Bentley při vědomí, že se motor může začít přehřívat a okénka se po tisíci kilometrech mohou vysypat. A málokdo by chtěl telefon, který Samsung z prvních testů raději stáhl.