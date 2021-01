Jen několik měsíců poté, co se začaly prodávat první telefony s podporou nové generace mobilních sítí za deset tisíc korun, přichází další posun, který dává najevo, že i když sítě 5G budou vznikat možná pomaleji, telefony na ně budou připravené s předstihem.

Xiaomi jako svůj první nový telefon roku ukázalo Realme Note 9T. To, co by mohlo vypadat jako obyčejný levnější telefon s velkým displejem, je aktuálně nejlevnější telefon s podporou sítí 5G. Xiaomi cenu zařízení s velkým 6,53“ displejem a velkou baterií s kapacitou 5000 mAh stanovilo na 6499 korun. A kromě toho poslalo telefon rovnou do našich rukou.