Největší kalibr pro letošní rok představil Qualcomm už před Vánoci. Snapdragon 888 má v názvu spoustu štěstí a pod kapotou výrazný nárůst grafického výkonu a hlavně zkrotil spotřebu spojenou se sítěmi páté generace. Nyní firma odhalila procesor, který nikdo nečekal.

Označení Snapdragon 870 5G prozrazuje, že jde o čip, který patří do nejvyšší výkonnostní kategorie (a že podporuje sítě 5G), ale Qualcomm ještě nikdy neuvedl téměř souběžně dva odlišně pojmenované modely procesorů ve své nejvyšší řadě. Poslední dva roky mu stačilo vždy v létě přidat do nabídky mírně vylepšenou verzi s příznakem plus pro "vánoční" telefony. Nyní přituhuje a je potřeba něco navíc.