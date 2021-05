Když chcete získat uživatele, dáte jim službu zdarma. Dnes už mrtvá sociální síť Google+ získala miliony uživatelů, ale její největší přínos spočíval ve webovém albu fotografií, které Google uměl automaticky vylepšit. Z tohoto základu vznikla jedna z nejpopulárnějších služeb firmy Google Photos.

Fotky Google změnily způsob zacházení se snímky z mobilu a jejich nejsilnější stránkou bylo, že uchovávaly vzpomínky zdarma, ve slušné kvalitě, a ještě s možností snadno najít dávné snímky podle toho, kde vznikly nebo kdo na nich je. Od 1. června ale Google uzavře kohoutek a více než miliarda uživatelů bude přemýšlet co dál.

Google už jednou zpřísnil pravidla používání své služby – místo obrázků v původní velikosti je nahrával na své servery upravené, aby zabíraly méně místa. Nyní se každý obrázek nahraný na servery Googlu počítá jako využitá kapacita prostoru, který má uživatel k dispozici zdarma nebo který si zaplatil.

Důvod, proč Google sáhl ke změně pravidel, není těžké pochopit: každý den musí Google uložit na své servery hromady dat, každý týden podle Googlu nahrají uživatelé do Fotek 28 miliard snímků. Pevné disky sice nejsou tak drahé jako před lety, ale pořád je to výdaj, který firma musí obhájit před akcionáři. A s miliardou uživatelů a konkurencí, která uživatelům nedá skoro nic zadarmo, jsou Fotky Google až příliš rozhazovačné. Třeba Facebook automatické zálohování fotek zrušil už v roce 2016. Srovnání s konkurencí je přitom klíčové a zásadně ovlivňuje to, jaký krok je pro uživatele nejlepší.