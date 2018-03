Mánie kolem těžby kryptoměn dala vzniknout netradiční situaci. Sestavit si herní PC nemusí být levnější než si koupit hotový stroj od velkých výrobců. Tam ale rozdíly nebyly ani dříve příliš velké. Skutečnou revolucí prošly herní notebooky. Laptop, na kterém se dá pohodlně hrát Kingdom Come: Deliverance a který zvládne i virtuální realitu, přijde na necelých 30 tisíc. Srovnatelný stolní počítač se dá koupit přibližně za 26 tisíc korun, ale bez displeje, klávesnice či myši.

Na herní využití sázejí výrobci i u „multimediálních“ notebooků nebo ultrabooků. Méně výkonně grafické karty, které si poradí s populárními hrami, jako jsou Star Wars Battlefront 2 či Overwatch, se objevují i v ultraboocích. Asi největším překvapením je samostatná grafická karta GeForce MX150 v nově oznámeném ultrabooku od Huawei – tenké zařízení téměř bez rámečků má výbavu, která zvládne plynule pustit Overwatch v rozlišení Full HD.

Nejlevněji za 18 tisíc

Notebooky, které zvládnou méně náročné hry ve FullHD rozlišení a alespoň se středním nastavením detailů, nikdy nebyly levnější. Kombinace GeForce MX150, 8 GB RAM a mobilního procesoru Core i5 se dá najít v počítačích Lenovo IdeaPad 320 nebo Acer Aspire 5, které stojí kolem 18 tisíc korun – v ceně je přitom i 128GB SSD úložiště doplněné o pomalý klasický pevný disk s kapacitou 1 TB. Za kovové tělo je nutné si trochu připlatit, ale plast na výkonu neubírá.

I základní mobilní grafická karta MX150, která je obdobou stolní karty GeForce 1030, přitom podporuje nadstandardní funkce GeForce Experience. Ty nabízejí automatické nastavení vhodných detailů pro podporované hry nebo speciální herní režim při odpojeném napájení. U něj ale nelze čekat zázraky – hraní bez připojení do zásuvky je nouzová věc spíše na desítky minut než na celé hodiny.

NVIDIA se chlubí tím, že tyto karty spotřebují třetinu energie proti předchozí generaci čipů GeForce 940MX a ve srovnání s integrovanou grafickou kartou urychlí i střih videa v programech Premiere Pro nebo Sony Vegas Pro. Na notebooku přitom zvenku není znát, že jde o „herní stroj“. Patnáctipalcový Acer Aspire 5 váží 2,1 kg a na výšku má 2 cm.

Herní výkon i design za 21 tisíc

Jen o tři tisíce více stojí nejlevnější notebooky s grafickým čipem NVIDIA GeForce GTX 1050. Počítače s těmito grafickými kartami jsou už o úroveň výše. Například na Dellu Inspiron 15 Gaming s 8 GB RAM a procesorem Intel Core i5 7300HQ dá hrát Zaklínač 3 s vysokými detaily ve stabilních 30 snímcích za sekundu. Notebooky s cenou do 25 tisíc už často mají i výrazný herní design, který mladší uživatelé milují. Dellu nechybí ani podsvícená klávesnice, omezením ale může být absence sekundárního disku s velkou kapacitou – Inspiron 15 7000 Gaming má v této levné variantě jen 256GB SSD. To ale stačí na systém, standardní kancelářské aplikace i několik her.

Stolní počítače s GeForce GTX 1050, Core i5 a 8 GB RAM se dají pořídit už za 17 tisíc, což jsou 4 tisíce rozdíl, tak akorát na dokoupení levného monitoru, myši a klávesnice. Nejlevnější modely ale nemají SSD. Kombinace malé SSD a velký pevný disk přijde ve stolním provedení asi na 20 tisíc korun.

GeForce GTX 1050 ale našla cestu i do elegantních notebooků a hybridů – Lenovo Yoga 720 s touto kartou už ovšem stojí 28 tisíc korun, o čtyři tisíce více než verze s integrovanou grafikou od Intelu.

30 tisíc stačí na virtuální realitu

Deset tisíc rozdílu proti notebookům s grafickým čipem GeForce GTX 1050 už znamená seriózní hraní s vysokými detaily v nejpoužívanějším rozlišení 1920x1080 bodů, s kompromisy i hraní na QHD displejích a hlavně možnost užít si i na notebooku virtuální realitu. Nejlevnější notebooky tohoto kalibru aktuálně nabízí HP pod značkou Omen, sekunduje jim Lenovo Legion. Acer, Asus nebo MSI jsou trochu dražší.

Za 29 990 korun má Omen by HP nejen procesor řady Core i7 a dva disky, ale také displej s obnovovací frekvencí 120 Hz, což ocení náročnější hráči 3D stříleček, kterým dává plynulejší pohyb výhodu v online kláních. Na notebooku této řady za 35 tisíc korun jsme testovali Kingdom Come Deliverance – proti základnímu modelu měl navíc podporu technologie NVIDIA G-Sync, která zaručuje plynulý obraz i ve chvíli, kdy kolísá snímková frekvence obrazu. Díky tomu je možné nastavit vyšší detaily než při snaze dosáhnout stabilních 60 snímků za sekundu.

U notebooků s GeForce GTX 1060 je vhodné rozlišovat mezi dvěma variantami karty – levnější jsou modely s označením Max-Q s 6 GB operační paměti. Jde o speciální verzi čipů, které ovlivňují i design notebooků. Max-Q snižuje výkon grafického čipu asi o 10 až 15 procent, ale díky tomu jsou notebooky citelně úspornější a snáze se chladí, takže mohou být tenčí a lehčí. Obě verze podporují stejné technologie – G-Sync a Ansel (tvorba snímků obrazovky v extrémních rozlišeních a s přidanými grafickými efekty.

I karty řady Max-Q se navíc hodí pro virtuální realitu. Fallout 4 VR na notebooku Omen s GeForce GTX 1060 Max-Q běžel plynule. Výraznější vliv na kvalitu obrazu by měly až vyšší řady grafických čipů, které mají výrazně větší výkon využitelný k supersamplingu, kdy se obraz počítá ve vyšším rozlišení a následně se zmenší. Přitom v obraze zůstane více detailů.

Vyšší třída s příplatkem

Zatímco notebooky se střední třídou grafických karet jsou cenově přijatelné, a díky svým vlastnostem představují solidní PC pro studenty i pro práci s grafikou (na veletrhu MWC byli v press centru alespoň tři novináři s „herním“ laptopem, na kterém stříhali video), výkonné stroje jsou stále exkluzivní zboží. I v tomto případě se ale poměr mezi cenou notebooku a odpovídajícím stolním počítačem výrazně zlepšil.

Nejlevnější notebook s GeForce GTX 1070 je aktuálně Asus ROG GL502 s 15,6" displejem a Omen by HP 17 se 17,3" obrazovkou. Výbavu mají podobnou, včetně displeje s funkcí G-Sync, a koupit se dají za 47 tisíc korun. Nejlevnější desktop s GeForce GTX 1070 přijde už na 33 tisíc korun (Omen by HP 880). Má sice procesor Core i5, ale stolní procesory jsou výkonnější. Jediný větší rozdíl je v kapacitě SSD – 256 GB u desktopu proti 512 GB u notebooků. Luxusnější verze desktopů mohou stát i 50 tisíc, ale to je extrém.

Už za 40 tisíc korun je navíc možné koupit desktop s GeForce GTX 1080, nejlevnější notebook se stejnou grafickou kartou jsme našli za 62 tisíc korun. MSI GT73VR 7RF Titan Pro má sice skvělou grafickou kartu, ale jen malé 128GB SSD. Výbava sice obsahuje G-Sync displej, jenže za 20 tisíc se dá koupit luxusní herní monitor.

Notebook, nebo desktop?

V případě notebooku uživatelé platí, vedle displeje, také za výhodu v podobě mobility. I notebook s výkonnou grafickou kartou je snadné dát do batohu a dovézt na LAN party nebo vzít s sebou na kolej či na dovolenou. Se stolním počítačem se něco takového dělá těžko. Ona úplně stačí možnost vzít si notebook do postele nebo v létě na terasu nebo zahradu.

U moderních notebooků s konektorem USB Type-C se sběrnicí Thunderbolt 3 navíc neplatí, že je nelze upgradovat. Herní notebooky běžně nabízejí možnost doplnit/vyměnit operační paměť a disky. Kromě toho lze přes USB Type-C připojit externí grafickou kartu, včetně těch nejvýkonnějších. I to se prodraží, ke kartě je nutné koupit speciální box, ale jde to. Jen CPU vyměnit nelze.

Herní notebook dává smysl hlavně u systémů s nižšími typy grafických čipů – modely s GeForce MX150, GeForce GTX 1050 i GTX 1060 mají rozumné ceny ve srovnání s desktopovými alternativami. Modely s výkonnými čipy jsou pro uživatele, kteří nemusejí přemýšlet nad cenou a ocení mobilitu. Jinak je výhodnější koupit si desktop a k němu za ušetřené peníze slušný notebook.

A co AMD?

Celý článek popisuje notebooky postavené na grafických čipech NVIDIA. Není to náhoda, ale odraz reality. AMD se poslední rok začalo dařit v procesorech, čipy Ryzen pro desktopy jsou konkurenceschopné vůči Intelu. V případě grafických čipů to má AMD těžší a u notebooků v aktuální nabídce není v podstatě nic – buď integrované APU u „netbooků“, nebo první kusy notebooků s kombinací mobilního Ryzenu a Radeon RX Vega 8. První recenze jsou ale negativní. Výkon grafického čipu je výrazně pod úrovní GeForce GTX 1050, kterou jde najít v laptopech se stejnou cenou, jakou nese HP Envy 15 360 i Acer Swift 3 s čipy od AMD. Recenzenti navíc hlásí pády systému a horší optimalizaci ovladačů.