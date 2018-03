Uživatelé laptopů od Applu si museli zvyknout na nové klávesnice s nůžkovou mechanikou, kterou Apple označuje jako Butterfly keyboard. Přínosem nových klávesnic je nízký profil, ale nevýhodou je nižší chod kláves a také větší náchylnost na poškození způsobené nečistotami.

Už v roce 2016 proto Apple podal patentovou přihlášku s titulem „Ochrana klávesnic před proniknutím cizích materiálů“, která navrhuje celou řadu metod, jak klávesnici chránit před drobky a dalším nepořádkem. Patentová přihláška navrhuje například silikonové těsnění, zabudované kartáčky, otvory, kterými by malé nečistoty mohly propadávat a kterými by mohly unikat kapaliny rozlité po klávesnici. Celá přihláška je ale psaná podmiňovacím způsobem a neobsahuje konkrétní technické řešení.

Všechny navrhované metody se podle náčrtků týkají právě nového typu klávesnic s nůžkovou mechanikou stisku. Apple by při obecnějším návrhu mohl narazit v některých případech na patenty jiných výrobců. Klávesnice s odtokovými kanálky například nabízí Lenovo u notebooků Thinkpad, odolnější klávesnice má ve firemních noteboocích také Acer. Omývatelnou klávesnici nabízí ke stolním počítačům také Logitech nebo Kensigton. Možnost klávesnici propláchnout znamená i konec drobků. Bez nečistot je také klávesnice u zařízení Lenovo Yogabook, které má místo klasických tlačítek jen velkou dotykovou plochu. Na té se ale píše ještě výrazně hůře než na nových klávesnicích od Applu.

Levnější Macbook Air možná v červnu

Vedle zveřejněného patentního návrhu Applu se v posledních dnech objevily také neoficiální zprávy týkající se Macbooků. Analytik Ming-Chi Kuo ze společnosti KGI Securities, který má často přesné zprávy o chystaných produktech Applu, upozornil na údajný nový Macbook Air, který má být levnější než současný 13“ model s cenou začínající na 999 USD/30 990 Kč. Levnější Macbook Air by měl zvýšit prodeje počítačů od Applu o 10 až 15 procent a znovu zvýšit tlak na prodejce notebooků s Windows.

Tchajwanský web DigiTimes pak přišel se zprávou, že Apple chystá i levnější Macbook s retina obrazovkou. Stávající Macbook se 12“ obrazovkou se prodává za 1299 USD/39 990 Kč. Levnější verze by podle DigiTimes měla stát 999 dolarů. Levnější lehoučký Macbook s větší 13,3“ obrazovkou s rozlišením 2560 x 1600 bodů by měl najít do konce roku 2018 4 miliony zákazníků. Obě novinky by se měly začít prodávat v průběhu druhého čtvrtletí – pokud jde o dvě zařízení a ne o jeden notebook. Stávající Macbook bez přívlastku má totiž menší 12“ obrazovku.