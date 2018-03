Při odhalení zásadních chyb v zabezpečení procesorů Intel a ARM označených jako Spectre a Meltdown se AMD hájilo, že jeho procesorů se chyby netýkají díky odlišné architektuře. Právě zveřejněné informace o 13 chybách v čipech AMD ukazují, že radost manažerů AMD byla předčasná.

Izraelská společnost CTS-Labs nalezla chyby v procesorech AMD určených pro servery, pracovní stanice a notebooky. Tyto chyby údajně umožňují útočníkům získat neomezený přístup k datům uložených v napadených počítačích a spouštět na nich libovolný software. Zneužití chyb ale vyžaduje administrátorský přístup k počítačům, které jsou terčem útoku.

AMD na zveřejnění chyb reaguje krátkou zprávou na svém webu: „Právě jsme obdrželi zprávu společnosti CTS-Labs, podle které existují potenciální bezpečnostní slabiny v našich procesorech. Závěry této zprávy aktivně vyšetřujeme a analyzujeme. AMD o této společnosti dříve nemělo povědomí a je podle nás zvláštní, že bezpečnostní firma zpřístupní výsledky svého výzkumu tisku bez poskytnutí dostatečného času na reakci.“

Hlavním zdrojem problémů v procesorech od AMD je takzvaný AMD Secure Processor, což je čip architektury ARM, který slouží mimo jiné k ověření integrity systému při spouštění počítače a ukládání některých citlivých dat. Tento čip chybí v běžných desktopových procesorech Ryzen, ale je součástí procesorů Ryzen Pro, mobilních verzí Ryzenu a serverových čipech EPYC.

Zneužití bezpečnostní slabin procesorů AMD podle zveřejněné zprávy u jednoho typu chyby označené jako Masterkey vyžaduje, aby měl útočník fyzický přístup k počítači a přepsal jeho BIOS, tedy základní sadu instrukcí používaných při startu počítače. U dalších typů slabin je pro úspěšný útok nutné získat zvýšená administrátorská práva.

Zakladatel respektované bezpečnostní společnosti Trail of Bits Dan Guido však pro server Wired poskytl potvrzení technické správnosti odhalených chyb v procesorech Ryzen a EPYC: „Bez ohledu na halo kolem našli chyby, které fungují tak, jak je popisují. Když už získáte určitou kontrolu nad počítačem, umožní vám rozšířit tento přístup nebo skrytí škodlivého softwaru do částí procesoru, kde by je nikdo nečekal“.

Podezření kolem zdroje informací

Na zveřejněných informacích je podezřelý způsob, jakým vyšly najevo. CTS-Labs na chyby v procesorech AMD upozornila některá média dříve než samotného výrobce procesorů a web AMDflaws, na kterém poskytuje informace o nedostatečném zabezpečení čipů Ryzen a EPYC si registrovala již na konci února. AMD mělo na reakci pouze 24 hodin, standardní doba hájení bývá 90 dní a v případě chyb v procesorech Intel a ARM byla ještě delší.

Způsob zveřejnění informací není jediným podezřelým prvkem kauzy. Společnost CTS-Labs vznikla teprve loni a odhalení chyb v procesorech AMD je její první veřejný výstup. Překvapivá je také kvalita grafické prezentace údajných chyb v procesorech AMD, která ukazuje, že jde o dlouho chystané odhalení.

Webová stránka AMDFlaws navíc obsahuje disclaimer, který obsahuje následující tvrzení: „Přestože věříme ve správnost naší analýzy a její objektivitu, upozorňujeme, že můžeme, přímo nebo nepřímo, těžit z výkonu cenných papírů společností, které jsou předmětem našich zpráv. Žádná cizí organizace jmenovaná na tomto webu nepotvrdila přesnost nebo adekvátnost jeho obsahu.“