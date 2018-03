Konstatování "Dělá s počítačem" se postupem času proměnilo z popisu podivné záliby geeků v popis úspěšného a výnosného zaměstnání. "Dělat v IT" je, alespoň podle velké části společnosti prostě terno. Práce v oboru je celkem dobře placená a moc se při ní neušpiníte.

Protože jsem „ajťák“, dostávám od svého okolí velmi často dotazy typu, jak se naučit programovat. Pokusil jsem se tedy dát dohromady obecný návod pro ty, kdož by se rádi změnili obor a chtěli se vrhnout na IT s vidinou zajímavější i lépe placené práce. Než se ale pustím do rad, dovolím si rozbít tři mýty, které část zájemců zbytečně odrazují.

Mýtus první: Abyste mohli dělat IT, musíte umět programovat

Ve spojení se zaměstnáním v IT mluví o programátorech, nebo chcete-li kodérech a vývojářích (pro účely začátečníka a tohoto článku jsou tyto pojmy záměnné). Nicméně populaci „lidí od počítačů“ jest rozděliti do minimálně dvou skupin a vývojáři jsou jenom jedna z nich. Té druhé se zpravidla říká "IT profesionálové" a její příslušníci mají za úkol nikoliv psát nové programy, ale udržovat v běhu a provozu ty stávající. Spravují klientské počítače (a udržovat a podporovat síť o stovkách či tisících počítačů je trochu jiná káva, než opečovávat domácí desktop s Windows), servery a síťové prvky. Vývojáři naopak nic z toho typicky nedělají a je-li to po nich požadováno (například rodinnými příslušníky), může to být zdrojem oboustranných frustrací.

Já v tomto článku budu psát o programování, neboť já sám jsem primárně vývojář, mám v tomto oboru nejvíce zkušeností a cítím se tudíž kvalifikován rozdávat dobré rady jiným. Nicméně pokud vás tato cesta neosloví, pořád je tu možnost věnovat se správě IT systémů. Tam se znalost programování může v některých případech hodit, ale není to podmínka.

Mýtus druhý: Není to nic pro mne, ve škole mi nešla matematika

Pravděpodobně bude trvat několik generací, než se podaří napáchat škody, které na české populaci působí systematická výuka předmětu, který sice je nazýván "matematika", ale jeho základním znakem je, že s matematikou nemá prakticky nic společného. Stručně řečeno: vaše známky z matematiky mají naprosto nulovou vypovídací schopnost o vašem potenciálním nadání pro programování.

Hodí se samozřejmě matematický způsob myšlení – logický, systematický, analytický. Jenomže to se podle známky z matematiky nepozná. Prakticky vzato si jako běžný aplikační programátor vystačíte s malou násobilkou.

Mýtus třetí: Nemá cenu to zkoušet, protože stejně nebudu dost dobrý

Současný stav je pro začátečníky velmi příznivý. Pracovníků je takový nedostatek, že v oboru stačí naprosto minimální dovednosti, aby zájemce získal zaměstnání na juniorské pozici. Firmy většinou nabízejí různé varianty vzdělávání nových zaměstnanců a jsou ochotny přijmout i někoho, kdo nemá žádné praktické zkušenosti a napsal si jenom pár věcí "pro sebe". Jsou tací, kdo dokonce tento typ juniorů vítají, protože si je mohou vytvarovat podle svého a nemusejí vykořeňovat zažité špatné návyky. Důležitá je pro ně ochota a schopnost se učit.

Jak začít? Pořiďte si Arduino

Dospělý zájemce o programování to dnes má paradoxně složité. Když jsem já zapnul před lety svůj první počítač, československý osmibitový PMD-85, jediné co jsem na něm měl k dispozici, byl jednoduchý interpreter jazyka BASIC. To byla jasně daná cesta, jak s počítačem něco dělat. Dnešní zájemce o vstup do světa programování je zahlcen možnostmi. Musí volit mezi C#, Javou, Pythonem, Ruby, PHP, JavaScriptem a miliónem dalších programovacích jazyků a jejich variant.

Dobré rady zkušenějších nováčkovi se zájmem o programování příliš nepomohou, protože spory mezi zastánci jednotlivých jazyků a platforem mnohdy dosahují až fanatické intenzity. A už jenom rozjet toolchain, tedy sadu nástrojů, která vám umožní napsaný program přeložit a spustit, je dosti komplikované. Řada jazyků navíc vyžaduje jisté prerekvizity: chcete-li psát webové aplikace, musíte nejprve rozumět HTML a CSS, u mobilních aplikací je zase komplikované nastavení propojení s vaším mobilním zařízením a různé toolkity pro tvorbu uživatelského rozhraní…

I dnešním začátečníkům proto doporučuji začínat s osmibity. Konkrétně s osmibitovým procesorem ATmega328p, který najdete na vývojové desce Arduino Uno. O platformě Arduino jsme již na stránkách iHNed psali. Obecně je Arduino vnímané spíše jako "hardware", nástroj pro tvorbu vlastních elektronických výrobků. Z hlediska programátora – začátečníka je ale podstatné, že Arduino je de facto jednoduchý osmibitový počítač, který lze programovat pomocí standardního jazyka C. Máte možnost si na něm vyzkoušet základní koncepty programování, aniž byste se museli prodírat vrstvami nástrojů, frameworků a vším, co s sebou moderní programování.

Arduino je zcela oddělené od vašeho hlavního počítače, takže nehrozí, že si na něm něco "rozbijete". Má začátečníkům přístupné jednoduché rozhraní, respektive vývojové prostředí, Arduino IDE, které vás hned na začátku nezahltí miliónem voleb a složitých nastavení, navíc má i webovou podobu. Pro Arduino navíc existuje velké množství materiálů pro začátečníky, podrobných návodů a průvodců programováním. Navíc je Arduino velmi levné: stojí stokoruny, pokud si jej koupíte lokálně, nebo desetikoruny, pokud si jej necháte poslat z Číny.

Za tuto cenu a s investicí několika odpolední si můžete ujasnit sami v sobě, jestli vám to jde a jestli vás to vůbec baví. V malém si prožijete to, co jako budoucí programátor budete zažívat v různých obměnách v dalších letech. Frustraci s hledáním chyb, ale i opojný pocit kontroly nad strojem, který pak můžete využít téměř k čemukoliv.

Programování Arduina vás i přes svou jednoduchost seznámí se vším, co budete jako programátor v zásadě potřebovat: co jsou proměnné, podmínky, cykly, vstupy a výstupy… Všechno ostatní jsou jenom nadstavby, jiné provedení téhož. Je jedno, jestli vstupní hodnotu zadáváte přes sériovou konzoli Arduina, do webového formuláře nebo na dotykové obrazovce mobilu.

Použitý jazyk C je navíc takovým praotcem většiny moderních programovacích jazyků a jeho znalost vám pomůže ve chvíli, kdy pak budete přecházet na jiný programovací jazyk.

Jak dál...

V klasickém jazyce C používaném v rámci Arduina se dnes už moc aplikací nepíše, takže profesionální programátorská cesta vyžaduje naučit se po C nějaký modernější jazyk. Bohužel tady už možnosti univerzálních rad končí, protože dál byste se měli rozhodovat podle toho, jaký druh aplikací (desktopové, mobilní, webové) chcete psát a také jaké příležitosti máte ve svém okolí. Obecně se dá říct, že na konkrétní programovací jazyk by se programátor nemě příliš vázat. Jakmile člověk zvládne jeden, naučí se celkem snadno jakýkoliv další. Pomineme-li různé účelové speciality, vycházejí všechny ze stejných základů a zjednodušeně řečeno se liší se to jenom tím, kde se píší jaké závorky. Je tak jedno, jestli začnete s Pythonem, C# nebo JavaScriptem – když na to přijde, naučíte se základy nového programovacího jazyku za týden.

Ideální je mít trpělivého, schopného a ochotného kamaráda, na kterého se budete moci obracet se svými začátečnickými dotazy. Nemáte-li takového, zkuste nějaké diskusní fórum nebo online komunitu. Vytyčte si nějaký cíl, vytvořit nějakou konkrétní aplikaci, klidně jako kopii nějaké existující. Už teď vám mohu říct, že ji nikdy nedopíšete, nikdy nebude pořádně fungovat, ale hodně se na ní naučíte.

Jakmile se dostanete do fáze, že to bude dělat aspoň něco z toho, co si přejete, gratuluji: právě jste se stali zaměstnatelnými. Nebude to stačit na zaměstnání v Microsoftu, Googlu nebo Applu, ale v Česku je dost podniků, které jsou ochotné přijmout začátečníka a vychovat si ho, investovat do něj.

Programovat lze i na malém počítači Raspberry Pi, ten hned po instalaci systému obsahuje programovací jazyk Scratch, který je určený spíše dětem, ale základy programování se v něm mohou naučit i dospělí.