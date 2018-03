Notebooky, které váží sotva kilogram a jsou centimetr tenké, jsou obrovským úspěchem techniky. Na světě jsou ale mnohem menší počítače – Raspberry Pi, Arduino, Intel Compute Stick… Rekordně malý počítač ale vyvinuli v IBM. Zatím nepojmenovaný prototyp má rozměry 1 x 1 mm a je doslova menší než krystal soli – hrubozrnné, ale přesto.

IBM počítač s několika stovkami tranzistorů představilo v souvislosti se svou konferencí IBM Think. Počítač by měl najít využití mimo jiné jako schopnější náhrada RFID čipů zabudovaných do obalů nebo přímo do produktů, u kterých výrobci chtějí hlídat pravost. Obrana před padělky je přitom důležitá například ve zdravotnictví, automobilovém průmyslu, ale i v potravinářské výrobě.

Informace o pravosti zboží má zajistit použití blockchainu, databázové technologie, která díky kryptografii zajišťuje důvěryhodnost uložených informací. Při správném nasazení je téměř nemožné falšovat záznamy o produktech a transakcích. O udržení počítače v chodu se budou starat fotovoltaické baterie.

Počítač se zlomkem výkonu tradičních PC najde využití i ve světě strojové komunikace / internetu věcí, může sloužit například k třídění získaných dat. Podle IBM budou počítače, jako je právě představený prototyp, běžnou součástí výrobků už do pěti let.