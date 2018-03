Microsoft se rozhodl spojit s Qualcommem a nabídnout novou generaci notebooků s Windows s citelně delší výdrží baterie. Firma několik let pracovala na tom, aby na procesorech používaných ve smartphonech běžely Windows 10. Nyní míří na trh první dva počítače s čipy Qualcomm Snapdragon 835. Z pohledu technologie je to úspěch, ale první recenze jsou pro Microsoft zklamáním.

Notebook Asus NovaGo i tablet s klávesnicí HP Envy x2 se dočkaly nevybíravé kritiky kvůli slabému výkonu a nenaplněným slibům o bezproblémovém fungování nových notebooků s tradičními desktopovými aplikacemi. Počáteční kritika nicméně nemusí znamenat, že je špatný celý koncept. Situace s Windows na procesorech ARM připomíná první hodnocení Chromebooků.

Dospělá Windows s překladatelem

Počítače s Windows a procesory ARM jsou primárně nastavené tak, že na nich běží speciální verze Windows 10 S. Pod tímto označením se skrývá operační systém omezený pouze na běh aplikací z Microsoft Store. Microsoft tuto variantu Windows představil jako alternativu k Chrome OS, který je v USA extrémně úspěšný ve školství a zájem o levné a bezpečné chromebooky roste i mimo školy.

Spojení Windows 10 S a procesorů ARM je logické – jádro Windows i aplikace ve Windows Store je totiž připravené na jinou architekturu mobilních čipů. Windows 10 v režimu S jsou navíc bezpečnější, podobně jako Chrome OS. Bez možnosti spouštět tradiční aplikace je mnohem těžší dostat na počítač škodlivý software a uživatel má méně možností „něco rozbít“.

Oba notebooky s procesorem Snapdragon 835 umožňují používat i plnohodnotnou verzi Windows se všemi výhodami a nevýhodami. Tradiční stolní aplikace na čipech ARM běží jen díky komplexnímu „překladači“, který se snaží v reálném čase vysvětlit procesoru Snapdragon, co po něm aplikace napsaná pro čipy od Intelu chce. Výsledkem je citelné zpomalení. Překladač od Microsoftu navíc podporuje jen 32bitové aplikace, modernější 64bitové nikoliv. To znamená, že některé novější aplikace na procesorech ARM nelze spustit, a netýká se to jen her, ale třeba také nástrojů pro editaci videa.

Výdrž na úkor výkonu

Jedním z problémů prvních notebooků s Windows a procesory od Qualcommu jsou samotné použité čipy. Snapdragon 835 je rok starý čip, na trhu už jsou první telefony s novější verzí procesoru, který je výkonnější i úspornější. I deset nebo dvacet procent výkonu navíc by vnímání nové platformy zlepšilo. Testy výkonu v prvních recenzích jsou však nemilosrdné a výkon nových počítačů označují různými synonymy pro slovo „příšerný“.

Vnímání výkonu má přitom dvě úrovně. První z nich je běh v režimu Windows 10 S a používání aplikací, které jsou na procesory ARM připravené. Tady umí být čipy od Qualcommu o trochu rychlejší než nejslabší čipy od Intelu a někdy se vyrovnají i čipům řady Core s nízkou spotřebou. Přehrávání videa v integrované aplikaci Filmy a TV pořady je bez problémů, stejně jako používání internetového prohlížeče Microsoft Edge. Testy serveru Techspot ukazují, že běh aplikace v nativním ARM režimu je přibližně 3x rychlejší.

Podobnou zkušenost má i recenzent serveru The Verge: „Chrome běží špatně, dlouho se načítá, posun stránek je trhaný, pomalé je i přepínání mezi záložkami. Uděláte lépe, když budete používat Microsoft Edge“.

Asusu i HP se povedlo alespoň částečně naplnit příslib dlouhé výdrže na baterii. HP v testech dosáhlo i na 20 hodin provozu při přehrávání videa. Asus slibuje také až dvacet hodin výdrže, v reálném provozu se ale dostal přibližně na polovinu. I to je ale výrazně lepší než to, co dokáže většina lehkých notebooků s Windows.

Neexistující zákazníci

První notebooky s Windows a procesory typu ARM lákají primárně na výdrž a zcela tichý provoz bez větráků, jejich šanci na úspěch na trhu ale kazí cena. Nejlevnější stroj v nabídce, Asus NovaGo, přijde na 15 tisíc korun s DPH, ve výbavě má přitom kromě Snadragonu 835 ještě 4 GB RAM a 64GB úložiště. V podstatě za stejné peníze lze koupit Asus Zenbook s násobně výkonnějším procesorem Intel Core i5. HP Envy x2 pak stojí dokonce 25 tisíc korun. Za stejné peníze přitom HP prodává například mnohem výkonnější HP ENvy x360 s otočným displejem.

Jediný reálný přínos notebooků s čipy ARM je výdrž baterie. Druhou výhodou je také integrovaný LTE modem, ale sdílení internetu z telefonu nebo malého LTE modemu s integrovanou baterií není takový hendikep. Dlouhou výdrž na baterii a LTE navíc ocení hlavně lidé jako obchodní cestující nebo rozlétaní manažeři, i když v letadle LTE moc nepomůže. Takoví uživatelé se ale zároveň těžko smíří s nemožností pohodlně používat zavedené podnikové aplikace.

Pro školy a studenty jsou notebooky s ARMem příliš drahé. Chromebook nebo netbook s čipy od Intelu s podobným výkonem i slušnou výdrží si mohou koupit už za cca 7 tisíc korun. Totéž platí pro uživatele, kteří by mohli chtít druhé PC pro domácí použití.

Na druhou stranu přesun aplikací na web dává konceptu Windows on ARM šanci na úspěch v následujících letech. První chromebooky si také vysloužily posměch a sžíravou kritiku kvůli absenci aplikací, slabšímu výkonu či malému úložišti.