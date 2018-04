monstrum, jako byly herní notebooky ještě před rokem dvěma. V nejvyšším místě má méně než tři centimetry tloušťky.

Nějaký prostor firma přeci jen potřebovala na chlazení výkonných součástek, ale také na velké množství konektorů. Ty zahrnují HDMI výstup, mini Display port, trojici USB-A konektorů, jeden USB-C port, ethernetový konektor, dělený konektor pro sluchátka a mikrofon, a nakonec nechybí ani čtečka paměťových karet. Většina portů je přitom na levé straně, aby vpravo nepřekážely kabely při práci s myší. USB porty lze navíc červeně podsvítit, aby je uživatel v noci nemusel hledat po hmatu. Výbavu doplňuje samozřejmě také Wi-Fi a Blouetooth modul.

Tělo notebooku kombinuje plastový spodek s kovovou konstrukcí s matnou úpravou, která už tradičně ráda místo otisků sbírá „šmouhy“, které je nutné občas rozleštit utěrkou z mikrovláken nebo vlhčeným ubrouskem na brýle.

Divoká, ale skvělá, klávesnice

Designová střídmost nicméně zmizí po otevření víka počítače. Raider je první notebook na světě, který má podsvícenou klávesnici s možností nastavit každému tlačítku jinou barvu světla. Výrobce to prezentuje v základním režimu vyloženou diskotékou, který by snad mohla u citlivých jedinců spustit i epileptický záchvat. Vedle klávesnice je naštěstí hardwarové tlačítko pro změnu režimu podsvícení. A v přiložené aplikaci je možné nastavit si vlastní barevná schémata. V mém případě vyhrála jednoduchost – světle modré podsvícení s nízkou intenzitou, které výborně vypadá, a přitom nepůsobí agresivně.

Při stisku klávesy fn se pak červeně rozsvítí klávesy, které lze v kombinaci s tímto tlačítkem použít – je to drobný příjemný detail. Podobně příjemná je možnost ve hrách automaticky spustit přiřazený barevný profil, který zvýrazní klávesy používané danou hrou. A když už jsme u klávesnice, ta si zaslouží pochvalu sama o sobě, i bez světýlek. MSI použilo klávesnici značky SteelSeries, která už několik let vyrábí alternativu k mechanickým klávesnicí pro hráče. Speciální membrána dává klávesám dostatečně hluboký chod s jasnou indikací stisku. Díky tomu se na notebooku píše nadmíru pohodlně a méně časté jsou překlepy. Mezi klávesami jsou dostatečně velké mezery.

Stejně jako u jiných klávesnic SteelSeries je ale nutné si zvyknout na mírně odlišné rozložení kláves s tím, že tlačítko Windows je pouze na pravé straně klávesnice. Zvykání mi zabralo asi dva dny. Touchpad s oddělenými mechanickými tlačítky už si žádnou velkou chválu nezaslouží – funguje, ale vícedotyková gesta by mohla být přesnější. To je zatím společný znak většiny herních notebooků, které zatím prošly redakcí. Nutno dodat, že u tohoto typu notebooků se předpokládá připojení myši. MSI ostatně notebook dodává s vánočním balíčkem (alespoň na Alze), který obsahuje myš, batoh i podložku pod myš.

Displej proti pravidlům

MSI se rozhodlo do Raideru vložit displej s TN panelem. Jde o méně rozšířenou technologii, jejíž největší výhodou je rychlá odezva. MSI tuto vlastnost spojilo s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Obě vlastnosti míří na nejnáročnější hráče, kteří hledají každou drobnou výhodu v online kláních. Tak vysokou frekvenci ale lze dosáhnout hlavně u jednodušších/starších her, což jsou ale shodou okolní ty, které se hodně hrají na turnajích: League of Legends, Dota 2 nebo Counter-Strike. Navzdory cílení na hráče je displej výborný i pro běžné použití, a to proto, že MSI dokázalo výrazně omezit všechny slabší stránky TN panelů a přidalo k tomu výborné nastavení barev a samozřejmě matná úprava.

Displej v Raideru nabízí výběr ze šesti režimů. Základní herní režim má zvýšený kontrast a jas, aby ve hrách byly lépe vidět detaily ve stínech a barvy působily nabuzeným dojmem. Noční režim omezuje modrou složku spektra, takže displej vypadá zažloutle až načervenale, ale měl by méně narušovat spánkový cyklus. Režim sRGB jsem nakonec používal jako jediný. Důvod je prostý – perfektní barevná kalibrace. Barevné podání displeje v tomto režimu je pouhým okem nerozlišitelné od zkalibrované plazmové obrazovky, to jsem u notebooku ještě neviděl.

Největším překvapením nicméně nejsou věrné barvy, které ocení hlavně podivíni nevyžadující exploze barev, ale pozorovací úhly, zejména ty vertikální. Dívat se ve dvou na film nebo seriál není žádný problém, posun v barevnosti je neznatelný. Výraznější změna obrazu je při pohledu ze spodu, ale to u notebooku žádný problém, stačí změnit pozici obrazovky.

Nakonec ještě základ – úhlopříčka 15,6“ s rozlišením 1920x1980 bodů je vlastně optimální z pohledu Windows i hraní. Jemnější displej by jistě vypadal lépe, ale vzhledem k náročnosti moderních her by v tomto rozlišení stejně nové hry nefungovaly plynule a pokud uživatel chce, může připojit externí displej nebo dva, nakonec třeba i se 4K rozlišením.

Jediné, co displeji chybí, je podpora technologie G-Sync, která zajišťuje plynulé zobrazení i v případě, že počítač nedokáže dodávat standardních 30, 60 nebo 120 snímků za sekundu, ale něco mezi.

Vyšší střední třída

MSI GE63VR Raider patří mezi nejlépe vybavené notebooky na trhu. Výrobce do něj vsadil výkonný mobilní procesor Intel Core i7 s taktem 2,8 GHz a možností krátkodobého zvýšení pracovní frekvence na 3,8 GHz. Kvůli nedávnému představení nových čipů od Intelu už nelze říct, že jde o nejvýkonnější běžně dostupný mobilní procesor. Rozdíl proti novým procesorům 8. generace ale není zásadní.

Jako grafická karta slouží Nvidia GeForce GTX 1070 s pracovní frekvencí 1860 MHz, druhá nejvyšší řada určená pro notebooky. Výrobce použil plnohodnotnou variantu, nikoliv verzi Max-Q, která má o trochu menší výkon výměnou za nižší spotřebu a chladnější provoz. Díky tomu jsou notebooky s Max-Q ještě o něco tenčí. Plná verze má ale výhodu ve výkonu. Při porovnávání s testy stolních počítačů se ukázalo, že grafika v Raideru ztrácí pouze 0,5 % na GeForce GTX 1070 v desktopu Lenovo Cube. A i když stolní procesor zajistil o 15 procent vyšší hrubý výkon, celkový rozdíl v testu založeném primárně na grafice, podobně jako hry, byl 3,4 procenta.

Kvalitní základ od Intelu a Nvidie doplňuje standardní paměťová výbava – 16 GB RAM, SSD úložiště s kapacitou 256 GB a pomalejší pevný disk s magnetickými plotnami s kapacitou 1 TB. Na systémové SSD se vedle Windows a kancelářských aplikací vejde i několik her. Použitý disk ale není nejrychlejší, nemá PCI sběrnici, která umožňuje dosáhnout při čtení i dvojnásobek naměřených 513 MB/s v Raideru. Na 1TB sekundární disk se her vejde více, ale budou se pomaleji načítat. Lákavá je proto myšlenka doplnit druhý SSD disk nebo nahradit tradiční disk SSD s vyšší kapacitou. Paměť lze rozšířit na 32 GB, vyžaduje to ale odmontovat celý spodní kryt počítače – servisní dvířka chybí.

Drak, který naráží na novou realitu

Výkon Raideru je fascinující. Na trhu jsou i mnohem výkonnější „přenosné“ stroje jako rekordní Predator X21, ale koncentrace výkonu v malém těle je zajímavější než notebooky za čtvrt milionu. Ono i 50 tisíc korun za stroje s GeForce GTX 1070 je opravdu hodně peněz, ale ještě se to dá v některých případech obhájit. Jako třeba když na notebooku hrajete videohry s výrazně lepším nastavením grafiky než na pár let starém desktopu. GeForce GTX 1070 navíc stačí i na virtuální realitu. Bez problémů zvládá Fallout 4 VR na HTC Vive Pro s vyšším rozlišením.

Notebook s plným modelovým označením MSI GE63VR-7RF-014 zvládne v nejvyšším nastavení na 60 snímků spoustu her od The Division až po Zaklínače 3. Na 120 FPS, které naplno využijí displej, se dá hrát například Overwatch. Najdou se ale i tituly, na které druhá nejvýkonnější karta na trhu úplně nestačí, ať už kvůli špatné optimalizaci nebo snaze vývojářů udržet hru relevantní i na budoucí generaci grafických karet.

Omezení se projeví hlavně při připojení externího monitoru nebo 4K televize. Tam už se projevuje omezení procesoru i grafické karty, na 4K notebook stavěný jednoduše není. Ale třeba ani Kingdom Come: Deliverance neběží na nastavení Ultra s balíčkem textur ve vyšším rozlišení na Raideru plynule, nutné je sáhnout po „velmi vysokém“ nastavení. Ono ale i to vypadá fantasticky.

Pro pracovní využití je v notebooku i integrovaná grafika od Intelu. Díky ní je počítač při práci ve wordu v podstatě neslyšný. Když se začne hrát, větráky začnou hučet. Ne nějak šíleně, ale dost na to, aby člověk chtěl použít sluchátka. Komponenty v malém těle se při zátěži přeci jen zahřívají i přes vylepšené chlzení. Optimální doplněk pro takto výkonný notebook je chladící podložka s velkým tichým větrákem. Ta dokáže srazit teplotu v zátěži i o více než 10 stupňů, jako to zvládl Trust GTX 220. Tím snižuje celkový hluk, a zároveň prodlužuje životnost počítače, což za těch 500 korun bohatě stojí.

Při sledování filmů ale zůstává počítač tichý a dává vyniknout kvalitním reproduktorům, na které dala svou nálepku společnost Dynaudio, která má v nabídce i reprosoustavy za více než milion korun. Není to čistý marketing, jako u většiny podobných spojení spotřební elektroniky a high-endové značky. MSI na úkor baterie dostalo do notebooku opravdu velké reproduktory (na notebook), které hrají velmi dobře, zvláště s ohledem na to, že pracují s odrazem zvuku od stolu, protože vyústění reproduktorů je na spodní straně notebooku.

Na hraní i práci

Notebook se dá použít i jako pracovní stanice. Ve výbavě od MSI jsou aplikace, které umí využít výkon grafické karty k práci s fotkami nebo střih videa. Vše probíhá řádově rychleji, než když stejné úlohy počítá procesor. Bohužel aplikace PowerDirector14 for MSI nenabízí všechny pokročilé funkce – profesionálové budou muset software s podporou GPU zpracování dat zaplatit zvlášť. Slabším místem je z pracovního pohledu také výdrž baterie, z té se dají vytáhnout cca 4 hodiny skromné kancelářské práce. Ale to u herního notebooku nebo mobilní pracovní stanice není nic divného – primární je práce v dosahu zásuvky bez omezování výkonu.

Softwarových výtek by se asi našlo i více – hlavní problém není ani tak předinstalovaný Norton Antivirus, všechny notebooky na trhu mají podobný plevel, ale roztříštěnost ovládacího softwaru. MSI má zvlášť luxusní nastavení zvukové karty s podporou hi-res audia, zvlášť nastavení klávesnice, zvlášť přepínání režimů displeje, zvlášť nastavení síťové karty… Do hlavní aplikace Dragon Center se všechno nevešlo, a to je docela škoda.

MSI Raider bylo před několika týdny nejvýhodnější notebook s GeForce 1070, ale situace se mění a brzy už by se měl prodávat nástupce Raider RGB s novou verzí procesorů Intel. Cena by pak měla ze 49 990 korun vzrůst na 52 tisíc a nový modle má menší 128GB SSD. Pak by ale zase v doprodeji mohla cena původního modelu ještě o kousek klesnout… Je to poměrně těžká volba, když nejde o malé částky.