Největší výrobce grafických čipů na světě začíná prodávat novou generaci profesionálních karet pro tvorbu videa a animací i extrémně rychlé výpočty v datových centrech a při strojovém učení. Karty řady Quadro RTX přinášejí slíbenou hardwarovou podporu technologie raytracing, která zajišťuje fotorealistické zpracování odrazů světla.

Grafické karty Quadro RTX jsou postavené na zcela nové architektuře Turing, která si mimo jiné vyžádala výrazné zvětšení plochy čipů ze 471 mm2 na 754 mm2. Výsledkem však má být největší zvýšení výkonu v historii grafických karet Nvidia. V případě technologie raytracingu je nový hardware až šestkrát rychlejší než karty založené na stávající architektuře Pascal, výrazně vyšší je také propustnost paměti.

Zaměření na profesionální využití odpovídají ceny nových karet Nvidia Quadro. Základní model Quadro RTX 5000 se 16 GB paměti se bude prodávat za 2300 dolarů (cca 65 tisíc korun s DPH). Nejvyšší model Quadro RTX 8000 se 48 GB RAM přijde na 10 tisíc dolarů, to je více než čtvrt milionu korun.

Pro spotřebitele je zajímavější příslib toho, jak se změní nadcházející nová generace grafických čipů pro herní počítače. Nvidia zveřejnila video #BeForTheGame, které láká na veletrh Gamescom a ukrývá náznaky, podle nichž se v Kolíně nad Rýnem představí grafická karta RTX 2080, nástupce GTX 1080.

Označení RTX naznačuje, že nové herní karty nabídnou také podporu raytracingu, který ve hrách vylepší nasvícení scén u titulů, které podporu nové technologie zavedou. Standardní výkon u her by měl v případě modelu GeForce RTX 2080 vzrůst o polovinu ve srovnání s GeForce GTX 1080. Nakolik tyto informace odpovídají realitě, to se ukáže pravděpodobně příští pondělí.

