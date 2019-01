Postavit deset nejlepších produktů veletrhu CES 2019 jen z osobních počítačů by nedalo moc práce. I když jde o zařízení, která mají auru stěží přežívajících dinosaurů, nikde jinde není k vidění tolik rozmanitosti i takový vývoj. Stačí se podívat, jak vypadá nejtenčí notebook letošního roku, nebo na to, co zvládnou nejvýkonnější stroje současnosti. Ani mobilní počítače, ani cloudové služby nemohou přímo konkurovat.

Výrobce počítačů k inovativním řešením vede prostá snaha přežít na trhu, který neroste. Tlak na schopnost odlišit se se naštěstí neprojevuje pouze designovými úpravami, i když snahy o netradiční design se objevují také – a z velké části selhávají – počítač má být v první řadě počítačem. Ať už jde o stolní stroje nebo o laptopy, u kterých je nejdůležitějším parametrem od počátku věků výsledek dělení výkon/mobilita. A co tedy zářilo na CESu?

V první řadě se o pozornost hlásí herní stroje, o které je stále větší zájem navzdory vysokým cenám a komerčnímu úspěchu moderních konzolí schopných pracovat i s grafikou ve 4K rozlišení. Novou krev hernímu segmentu vlévá do žil Nvidia s novou generací grafických čipů i AMD, které více boduje v případě procesorů než u grafických čipů. U grafik si podle předběžných informací Nvidia drží náskok v oblasti výkonu, ale boduje hlavně vizionářskými technologiemi – na tom ale Nvidia stavěla i v minulosti.

U klasických notebook se stále více hraje na design a výdrž baterie. Výkon roste pomalu, ale jistě, i když se to týká především vyšších modelových řad – ty nejlevnější notebooky se na veletrzích logicky moc neukazují, výrobci lákají na to nejlepší. Novinky umí poznat uživatele na dálku a navíc se do notebooků vrací i technologie OLED obrazovek.