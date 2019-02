Nový počítač si zákazníci podle Intelu kupují jednou za pět až šest let. Vydržet tedy má přibližně stejně dlouho jako televizní obrazovka nebo, nedej bože, pračka. Jak vybrat notebook, který takovou dobu vydrží nejen fyzicky, ale také morálně, je poměrně složitá otázka, jež nemá jednoznačnou odpověď. Nikdo neví, jestli se právě za dva nebo čtyři roky nepřihodí revoluce, která změní celý způsob práce s počítači. Stávající vývoj ale naznačuje spíše pozvolné zlepšování, na nějž se dá připravit.

I člověk, který updatuje pracovní počítač jednou za dva tři roky (nebo rychleji, když mu do starého naprší), musí vybírat opatrně a pečlivě. Posledních možná pět let stačilo dodržovat víceméně jednoduché pravidlo: procesor Intel Core i5 nebo lépe i7 a aspoň 8 GB operační paměti a baterie podle potřeb s tím, že její kapacita se v průběhu let bude výrazně snižovat.

Letos přichází změna, a vlastně nejen jedna. Vedle zvýšení nároků u počítačů s cenou začínající na 20 tisících korun je nutné si dávat stále větší pozor na notebooky i desktopy ze spodních pater nabídky. Elegantní design a marketing výrobců není všechno a nový stroj koupený za cenu pod 10 tisíc korun může být ve výsledku horší než pět let starý kousek.

Projděte si informace o starších počítačích a hlavně o tom, jak se s nimi pracuje dnes.

HP ProBook 4510s (2009), 9600 korun

Standardní pracovní notebook koupený s jediným požadavkem – nízkou cenou. Vyhrálo HP vybavené 2 GB operační paměti, dvoujádrovým Celeronem a HD displejem, cenu snižovala absence Windows, měl jsem díky recenzování samostatnou licenci. Tenhle počítač už dosloužil loni, takže se v akci nedočkal celé dekády. Nejprve sloužil mně, potom manželce, nakonec jsme ho věnovali do školky, kde sloužil k promítání pohádek. Odešel možná únavou materiálu, možná udušen přílišnou láskou malých dětí, detaily už se ke mně nedostaly, jen jsem pomáhal nastavit nástupnický model.

Acer Aspire S7 (2012), 39 990 korun

Špičkový ultrabook, svého času nejtenčí notebook na světě s Intel Core i7-3517U a 4 GB RAM a 256 GB SSD, dotykový 13,3" LCD panel s rozlišením 1920 x 1080 a systémem Windows 8. Dnes funguje s Windows 10, dvě výměny baterie ještě proběhly, potřetí už to nedává moc smysl. Na nenáročnou kancelářskou práci nebo sledování filmů se použít dá, prohlížení webu už ale začíná být pro majitele notebooku utrpení kvůli malé kapacitě RAM.