Asus byla dlouho firma dvou značek. Na jedné straně stály 13 let herní stroje ROG (Republic of Gamers), na straně druhé byly tenké ZenBooky. To už nestačí, a tak firma na veletrhu IFA představila celý nový svět – ProArt. Jde o zařízení s profesionálním výkonem, jemnějším designem a bez herních nálepek.

