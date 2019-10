Nejvíce místa na disku mého počítače zabírají videohry. Ta největší z nich by dokonce zaplnila všechno dostupné místo v nejlevnější verzi Macbooku Air i Surface Pro a stovek dalších modelů notebooků. Videohry patří k největším žroutům místa a je potřeba s tím něco dělat. A nemyslíme tím přechod na streamování her z datových center do telefonů.

Newsletter Odebírat Týden s technologiemi Otakara Schöna Události posledního týdne ve světě technologií podle Otakara Schöna Editor rubriky Tech Otakar Schön pro Vás vybírá nejzajímavější nebo nejzásadnější události ze světa technologií, které se odehrály v uplynulém týdnu. Každý pátek v podvečer najdete ve své mailové schránce. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru