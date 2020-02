Všichni umí používat počítač. I malé dítě ho umí zapnout a jako cvičená opička pustit YouTube, a začít sledovat pohádky. Logicky si proto většina lidí myslí, že počítač umí používat, protože na něm nakonec většinou udělá, co potřebuje. To je legitimní způsob, jak k počítači přistupovat. Jde to ale i trochu jinak.

Základ efektivnější práce s Windows je jasný – znát systém, správně si ho nastavit a využívat jeho možnosti. Ty nejužitečnější tipy nejsou nijak náročné a ty šikovné ani nechtějí, abyste si toho moc pamatovali. Navíc je velmi vysoká pravděpodobnost, že získáte počítač, který běží rychleji a je v něm víc místa.