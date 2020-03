Kdo může, má pracovat z domova. Takové doporučení vydávají poslední dva týdny velké i malé firmy po celém světě. Google například doporučil práci z domova všem svým zaměstnancům v Severní Americe, Microsoft ji podporuje také, ale zároveň zaručil nezkrácenou mzdu všem netechnickým zaměstnancům, kteří zajišťují chod budov v Redmondu.

Práce nezávislá na konkrétním místě v kanceláři přitom není nový trend, ale záležitost, kterou umožnil rozvoj internetu. Ve výrobě, zemědělství, dopravě či skladech z domova logicky pracovat nejde. Informační pracovníci, nebo také "kancelářské krysy" to mají snazší.

Informační pracovník potřebuje jen přístup k firemním systémům, ideálně zabezpečený šifrovaným připojením, a potřebné aplikace. Základním předpokladem je samozřejmě kvalitní internetové připojení doma, což v 90 procentech domácností není problém. Na spoustu práce navíc stačí jen mail, telefony či videokonference a vlastní hlava.

Práce z domova ale není jen "splněný sen", který šetří čas a peníze za přesuny do zaměstnání a obědy v blízkosti kanceláře. Je to také slušná zkouška pevné vůle a trpělivosti. Aby to fungovalo, je možné si práci zpříjemnit a usnadnit. V nouzovém režimu stačí jen zatnout zuby, ale jde to i lépe.

Stejně jako při řešení jiných problémů je při změně místa, kde člověk pracuje, vhodné nejprve vyřešit pravidla, postupy, i když to zní odtažitě a složitěji, než stažení nové aplikace, nebo připojení notebooku k velkému monitoru a kvalitní klávesnici s numpadem a jistou odezvou kláves.

Všechny řeči odborníků, psychologů, koučů i lidí s dlouhodobou praxí je nutné brát s rezervou, ale v základech fungují jako vodítko, od kterého se dá odrazit, zvláště, když se na hlavních radách shodují. Alespoň jsem k takovému závěru dospěl po dvaceti letech strávených přibližně ze třetiny, a v posledních dvou letech z výrazné většiny, v prostředí domácí kanceláře.

Pravidlo 1: Čas

Ze všeho nejdůležitější je udělat si na práci klid. Se zavřenými školami to nemusí být vůbec snadné a vyrušování ze strany dětí, domácích zvířat nebo neodbytné ledničky dokáže pracovní den úplně rozbít. Nastavit režim bude nutné i dětem, které budou několik týdnů bez chození do školy, takže to bude potřeba skloubit, ale nebude to úplně snadné.