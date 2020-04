Microsoft nechce prodávat software – ani firmám, ani do domácností. Místo toho se snaží získat co nejvíce zákazníků, kteří mu budou platit stabilně každý měsíc, nebo ještě lépe jednou za rok. U firemních zákazníků tento přístup funguje desítky let, v domácnostech už Microsoft získal 38 milionů zákazníků, kteří platí za přístup ke službě Office 365 měsíčně 189 korun za jednoho nebo 269 korun za celou rodinu.

Nyní Microsoft rozhodl o změně, alespoň v marketingu, a 21. dubna se Office 365 promění na Microsoft 365. Microsoft chce pronájem sady Office obohatit doplňkovými službami a funkcemi. Domácím uživatelům zpřístupní propracované šablony a opravy pravopisu a stylistiky s využitím umělé inteligence (i v češtině), v Excelu nabídne vedení domácího účetnictví a přidá službu Teams pro domácí použití, například při plánování výletů, oslav nebo domácích projektů.

Microsoft oznámení možná trochu uspěchal. Oznámil totiž celou řadu nových funkcí, které uživatelům v rámci svého předplatného přidá. Kromě "editora", poháněného umělou inteligencí a dostupného vedle aplikací Microsoft Office dokonce na webu prostřednictvím rozšíření pro prohlížeč, jde například o novou mobilní aplikaci Microsoft Family Safety, která bude sdružovat informace o členech rodiny, primárně o dětech.