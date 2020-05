Výrobci počítačů se už deset let snaží přijít s něčím novým, co strhne davy a vrátí zpět období stabilního růstu. První odpovědí na smartphony a iPad od Applu měly být počítače s dotykovou obrazovkou, ideálně hybridní tablety, které bude možné ovládat dotykem, ale v jádru půjde o plnohodnotná PC s Windows. Nepomohlo to.

Další snaha o oživení prodejů v podobě počítačů, které se vzdají klávesnice, aby nabídly dvě obrazovky, přišla v nevhodnou dobu. Microsoft oznámil, že vývoj vlastního malého skládacího tabletu i Windows 10X s podporou pro "notebooky" se dvěma obrazovkami odkládá. Soustředí se na to, aby Windows 10 fungovaly optimálně na klasických strojích, o které je reálný zájem.