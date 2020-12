Nedostatkové zboží mělo před čtyřiceti lety jinou podobu. Pod pultem se sháněly banány, ananas byl jen pro ty nejšťastnější a koupit elektroniku jiné značky než Tesla chtělo známosti a bony. Letos se do kategorie nedostatkového zboží dostalo cokoliv, co v sobě má pokročilé polovodičové součástky. Platí to i pro úplně nové grafické karty GeForce RTX 3060 Ti, které mají vynikající poměr ceny a výkonu.

Nejsnazší způsob, jak se k nové grafické kartě dostat, představuje koupě nového počítače, v době psaní článku to ještě bylo možné i s dodáním do Vánoc. My jsme na test získali GeForce RTX 3060 Ti v desktopu X-Diablo Gamer X510 od AT Computers. Díky tomu jsme se mohli podívat na novou kartu v realistickém scénáři s odpovídajícím procesorem i dalšími prvky výbavy. A pokud spěcháte na to, jak to dopadlo, můžete přeskočit rovnou na praktické zkušenosti.