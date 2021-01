Právě uzavřený rok 2020 se do historie asi nezapíše úplně zlatým písmem. Nicméně z hlediska informačních technologií se jednalo o rok vcelku úspěšný a stojí za ohlédnutí s uspokojením.

Největším IT úspěchem je modernizace mnoha firem, škol a – světe div se – dokonce i úřadů. Pravda, mnohde poněkud parforsní a nekonsensuální, ale nešť. Vyjít ze zaběhnutých postupů je těžké a dodržování zásady "nehrab se v tom, co funguje" lze do určité míry pokládat i za prospěšné. Teprve globální pandemie, kdy věci fungovat přestaly, dokázala v mnoha organizacích stávající pořádky změnit.

Nouze naučila Dalibora housti a české firmy používat videokonference a další nástroje pro vzdálenou spolupráci. I v místech dříve zcela nevídaných došlo na "home office" a použití vlastních počítačů se stalo normou i tam, kde dříve zkratku "BYOD" (Bring Your Own Device) považovali za neslušnou, pokud ji tedy vůbec znali.