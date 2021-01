Je to týden, co jsem do krabice zabalil elegantní bílý notebook TUF Dash 15, který patřil spolu s Acer Nitro 5 k prvním představeným strojům, které pohání kombinace nových grafických čipů od Nvidie a nových procesorů od Intelu postavených na 10nm výrobním procesoru, na který Intel pomalu najíždí.

To, jaké nové procesory i grafické karty jsou v reálném provozu, je ještě tajné. Potvrdit je možné pouze to, že testovaný notebook byl na herní stroj lehký a tenký, pracoval tiše a vypadal pěkně. Ale ani to nestačí. Představení několika nových čipů s modernějšími technologiemi nedokázalo zastřít problémy, které Intel má.