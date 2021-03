Základní pravidlo vesmíru říká, že když se něco může pokazit, pokazí se to. A pokazí se to v nejhorším možném okamžiku. Když se pokazí PC a vezme s sebou několik hodin práce, protože se soubor synchronizovaný na OneDrive poškodil, je to důvod koupit nový hardware. Tím ovšem možnosti, aby se něco pokazilo, jen začínají.

Tento text není typický návod, jak vybrat optimální PC za málo peněz. Není to ani test zajímavých produktů s cílem vybrat si vlastní PC na základě zdarma získané osobní zkušenosti. Ne, tentokrát máme příběh ze života – ten není bezchybný. A chyb můžete samozřejmě udělat i více než deset.

Chybou může být už jen to, že se sami rozhodnete po deseti letech postavit počítač. Na druhou stranu je to zajímavé cvičení, zábava na celé odpoledne nebo večer, a pokud nic nezničíte a při nákupu si ohlídáte ceny, můžete ušetřit a přijít k počítači, který nestál zbytečně moc a který bude opravdu váš.

Stavba vlastního počítače může ušetřit peníze, když neuděláte chybu. Foto: Otakar Schön