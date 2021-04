Narovinu, kdy vás naposledy nadchnul stolní počítač, který nemá grafickou kartu? Ve chvíli, kdy jsem psal tuhle větu to pro mě bylo asi třicet minut. To, co Apple představil na své „malé“ jarní tiskové konferenci, se totiž jen tak nevidí. Už nejde jen o to, že Apple vyvinul výkonný a úsporný procesor, na kterém ušetří.

Hlavní myšlenkou celé prezentace Applu byl návrat do pozice vyzyvatelů, průkopníků. Některé bariéry Apple ještě zbořit nechce, ale zatímco u telefonů nabízí navíc „jen“ lepší procesor, u PC a tabletů hraje jinou ligu, a nebojí se ani zdražit.