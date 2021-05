Pokud byste hráli bingo pro technologické markeťáky, během pár minut proslovu generálního ředitele Microsoftu Satyi Nadelly byste si zaškrtli úplně všechno, od cloudu, edge computingu a komplexních platforem až po rozšířenou realitu a digitální dvojníky. Nedalo se to téměř vydržet.

Úvodní přednáška vývojářské konference Microsoft Build 2021, jež končí ve čtvrtek, měla daleko k proslovům Steva Jobse nebo Tima Cooka. V počtu představených novinek pro spotřebitele daleko zaostala i za Sundarem Pichaiem, šéfem Googlu. Pozornost uživatelů se zaměřila jen na minutový segment o Windows. A ten místo reakce na zrušený vývoj Windows 10X přinesl jen vágní slib „jedné z největších proměn“ Windows za posledních deset let.

Satya Nadella se pochlubil tím, že Windows 10 mají už 1,3 miliardy uživatelů. Protože část proslovu o budoucnosti Windows nebyla dlouhá, nabízíme ji s kompletním překladem:

„Napříč všemi příležitostmi, které jsem dnes zdůraznil, jsou Windows naprostý základ. Nikdy nebyly důležitější. Windows 10 používá více než 1,3 miliardy uživatelů k práci, učení, komunikaci a hraní. A všechno to začíná s Windows jako strojem pro vývoj.

Windows nabízí všechny vývojářské nástroje a nástroje pro spolupráci v jednom prostředí. Nechává vás vybrat hardware, jaký chcete, funguje s prostředím Linux a Windows v jednom a má moderní příkazovou řádku.

A brzy s vámi budeme sdílet jednu z nejvýznamnějších aktualizací Windows za poslední dekádu, abychom zpřístupnili vývojářům a tvůrcům větší ekonomické příležitosti. Už ji používám několik měsíců a jsem z nové generace Windows neuvěřitelně nadšený.“

Během přednatočeného proslovu (oficiální přepis v angličtině ve formátu PDF) k účastníkům virtuální konference Microsoft Build ale Nadella nezmínil žádné detaily. Rich Woods ze serveru XDA-Developers na Twitteru uvádí, že Microsoft novinky věnované Windows a spotřebitelům představí na velké samostatné akci v červnu.

Seriously though. Tons of Build news is about to drop. Microsoft has a separate Windows event for June and it's a big one. Do not expect anything on the Windows front from Build.