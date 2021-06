Windows 11 je snadné získat už nyní. Microsoft splnil slib a zpřístupnil je členům programu Windows Insider, který vyžaduje pouze jednoduchou registraci a bezplatný uživatelský účet u Microsoftu. I když je nový systém hezčí a je v něm co odhalovat, přechod na novou verzi nebude tak hladký, jak se na první pohled mohlo zdát.

Po zkušenosti s uniklou verzí Windows 11 z poloviny června už oficiálně a nedočkavě testujeme Windows 11 v rámci Windows Insideru. Vidina nového systému s výraznými viditelnými změnami a možností spouštět aplikace pro Android zabrala a přilákala nové zájemce o skomírající testovací program.

Na vrcholu měl Windows Insider program 10 milionů členů, aktuální čísla Microsoft nehlásí. Zato má celý program skvělé maskoty. Foto: Microsoft

To je pro Microsoft skvělá zpráva. Samotné přejmenování Windows a jejich vydávání za nový operační systém je skvělý marketingový tah. Microsoft nicméně podcenil zájem o Windows 11 a hlavně nezvládl vysvětlit, jak a kde bude tento operační systém fungovat. A tak se v dnešním textu zaměříme na to, proč Windows nepoběží na spoustě slušných počítačů. Na to, jak se na nich reálně pracuje, i když by se to nemělo dělat. A nakonec i na to, jak Windows 11 získat, pokud máte dost odvahy a záložní stroj.