Vánoce jsou ideální doba na testování luxusních monitorů – kdy jindy v roce je tolik času na sledování filmů a hraní her, i když obojí klasifikujete jako „práci“? Nám se doma o svátcích sešly hned dva ultraširokoúhlé 35" monitory – jeden univerzálněji zaměřený od BenQ a druhý ze známé hráčské řady Republic of Gamers Strix od Asusu, na který se podíváme dnes.

Zakřivený herní monitor Asus ROG Strix XG35VQ láká hráče nejen na obří úhlopříčku 35" (cca 89 cm) a rozlišení 3 440 × 1 440 pixelů (UWQHD), ale také na obnovovací frekvenci 100 Hz a herní technologie typu FreeSync. Doporučená cena lehce nad 24 tisíc korun rozhodně není nízká, ale to odpovídá exkluzivní výbavě. Navíc se monitor prodává i v menší, levnější a velmi podobně vybavené verzi.

Zakřivení může mít smysl

Designově a ergonomicky je Strix XG35VQ rozhodně zajímavý. V první řadě je zakřivený, což je vlastnost, kterou dlouhodobě kritizujeme u televizorů – u nich nepřidává prohnutý obraz nic moc na zážitku při sledování, zato ale zaručeně vychytá každý rušivý odraz nedokonale zastíněného okna.

U monitoru této velikosti je nicméně mírné prohnutí užitečné. Na rozdíl od televizorů bude ve většině případů normálně postavený na pracovním stole, „těsně“ před očima, a zakřivení opravdu přirozeně pracuje se zorným úhlem. Obraz není deformovaný a u monitoru je na rozdíl od televize příjemné, když jste více obklopeni obrazem – nejen ve hrách, ale také při práci. Navíc počítačový monitor slouží ve většině situací pouze jednomu uživateli, takže není problém vejít se do ideální pozice pro sledování.

Ergonomie testovaného monitoru je vynikající, a to je i s ohledem na velikost obrazovky zásadní. Do stran je možné monitor natáčet o 50°, nahoru o 20° a dolů jej lze sklonit o 5°. Výšku panelu pak můžete nastavit v rozmezí 10 cm. Absence funkce pivot, tedy postavení monitoru na výšku, je logická. Takto široký monitor, navíc zakřivený, by bylo absurdní používat na výšku.

Pochvalu si zaslouží i konektorová výbava: Zahrnuje vše potřebné, od HDMI verze 2.0 přes DisplayPort 1.2 a HDMI 1.4 až po konektor pro sluchátka a dvě zdířky standardu USB 3.0. Ještě víc chválím, že Asus u monitoru za 25 tisíc nešetřil stovku za kabel a dal do balení jak HDMI, tak DisplayPort. Vlastně jedna výtka by se dala najít – luxusní monitor, dražší než spousta 4K televizorů, by si zasloužil i podporu USB Type-C, ale to je spíše věc budoucnosti než aktuální nedostatek.

Pár odstavců si zaslouží originální design. Monitor samozřejmě můžete používat v kanceláři, hráčské vybavení ostatně zpravidla na práci doporučujeme a XG35VQ v tomto ohledu exceluje, ale vzhled monitoru rozhodně „kancelářský“ není.

Zaprvé na zadní straně monitoru svítí stylizovaný kruh „aura sync“. Pokud monitor přistavíte ke zdi, bude ji ozařovat podobně jako třeba televizory Philips s funkcí Ambilight (byť samozřejmě zdaleka ne tak silně). Kromě různých efektů můžete využít i praktičtější režimy, jako je třeba ukazatel teploty procesoru. Ještě víc fascinující je ale projektor, který se skrývá ve stojánku, a červeně promítá na stůl logo ROG. V balení je ještě jeden nástavec, který hráčům umožní promítat vlastní obrázek.

Sám si sice na světýlka příliš nepotrpím, ale musím říct, že podsvětlení vypadá efektně a projektor je originální a neruší. Ale co je hlavní… Oba efekty se dají vypnout a monitor pak vypadá docela konzervativně.

Při práci nahrazuje sestavu více monitorů

Díky tenkým rámečkům po stranách a nahoře se dá XG35VQ velmi dobře použít při vícemonitorovém řešení – doma jsme ho obklopili ještě dvěma obyčejnými 24". Ultraširoké provedení s poměrem stran 21 : 9 ale bude většině uživatelů stačit samo o sobě. Na výšku je monitor větší než standardní 24" obrazovka, měří téměř 40 cm, a na délku má něco přes 80 cm.

Pokud si tedy zobrazíte dvě okna vedle sebe, získáte dva velké „čtverce“, které vlastně simulují dva plnohodnotné monitory, ale bez otravného předělu uprostřed. Takové řešení je praktické, ať už v jednom okně děláte daňové přiznání a ve druhém máte faktury, nebo jako novinář v jednom píšete recenzi a ve druhém hledáte technické parametry, nebo píšete diplomovou práci a vedle máte citovaný zdroj, nebo… Prostě více obrazovek se hodí snad každému profesionálovi, a jeden ultra-wide monitor je může skvěle zastoupit.

Široká „nudle“ má ale specifické využití také ve chvíli, kdy nechcete pracovat na více věcech najednou, ale zobrazit jen jednu věc – film. Kvalitní verze filmů, včetně těch dostupných v rozlišení 4K, má k dispozici poměr stran 21 : 9 známý z kinosálů, takže na širokém monitoru ho na rozdíl od televizoru zobrazíte bez černých okrajů nahoře a dole. A vypadá to naprosto perfektně. Jen si musíte dát pozor na kvalitu zdroje. Ještě i Full HD vypadá roztáhnuté na velkou plochu poměrně dobře, SD videa je asi lepší pouštět v okně nebo sledovat zdálky.

Zaměřeno na hráče

Hraní na obří úhlopříčce je snad ještě lepší zážitek než sledování filmu. Rozlišení UWQHD (3 440 × 1 440 pixelů) ještě není tak extrémní jako plnohodnotné Ultra HD (3 840 × 2 160 pixelů), takže si ve hrách užije plynulý obraz větší množství hráčů i bez nutnosti snižovat nějak drasticky detaily.

Příjemně pak potěší, že netradiční úhlopříčku zvládají nejen nové hry, ale i starší – dokonce i stařičký Counter Strike. Někde získáte výrazně větší zorný úhel, jinde se obraz „jen“ zvětší, ale v obou případech hra více vtáhne do děje.

Monitor zvládá obnovovací frekvenci až 100 Hz, a díky podpoře technologie Adaptive-Sync (FreeSync) potlačuje trhání a rozmazání pohybu. To má výhodu hlavně ve střílečkách, ale také v závodních hrách nebo RPG, kde se neustále rychle vykresluje velké množství objektů. Alternativně můžete použít funkci Extreme Low Motion Blur přímo od Asusu, která také eliminuje rozostření pohybu.

Chytrá je utilitka Asus GamePlus, která například umí zobrazovat ukazatel snímkové frekvence či časovač, nebo uprostřed displeje ukáže mířidla (takže můžete podvádět se sniperkou ve zmiňovaném Countrovi…).

Nejen hráčům je určená regulace modrého světla. Zaprvé pomůže večer (čím méně modrého světla, tím méně je narušená správná hormonální funkce těla člověk lépe usíná – proto existují také aplikace, které zabarví do červena displej telefonu), zadruhé někdy zlepšuje vizuál hry. Podobně užitečná a rozšířená také u konkurence je technologie FlickerFree. Pod marketingovým označením se skrývá snížené blikání obrazovky, takže i dlouhodobé zírání do monitoru je relativně šetrné k očím. Vyzkoušíte to tak, že se na monitor podíváte přes fotoaparát.

K různým aplikacím a hrám pak můžete přiřadit různá nastavení obrazu. FPS budou zářivější a kontrastnější, na PowerPointovou prezentaci se zase lépe hodí co nejvěrnější sRGB režim. Velká část funkcí se dá nastavit a přepínat přes hardwarový „joystick“ na zadní straně monitoru, což je pohodlnější a praktičtější než dotykové plošky, od kterých naštěstí výrobci upouštějí.

Verdikt

Široký monitor se obecně osvědčil při práci a při sledování filmů, Asus ROG Strix XG35VQ konkrétně pak potěší hráče. Extravagantním, ale vkusným designem, a hlavně použitými technologiemi, které vlastně ospravedlňují cenu – podobné monitory, ale „civilnější“, se ovšem dají sehnat i levněji, klidně i o pětinu.

Hráči jsou nicméně zvyklí připlácet za specifické funkce, u hardwaru počítače i u periferií, a rozdíl v ceně je menší než třeba u profesionálních monitorů pro grafiky a návrháře, které se do domácností doporučují hůř. Výhodou řady XG VQ je také dostupnost dvou velikostí úhlopříčky. Kdo nemá nebo nechce dát 24 tisíc za obří 35" model, který jsme testovali, může ušetřit třetinu a vzít o tři palce menší verzi XG32VQ s podobnou výbavou (nižším rozlišením, standardním poměrem stran, ale zase vyšší obnovovací frekvencí) – i u té ale platí, že cílí na úzkou skupinu hráčů. Těm poslouží skvěle, ale „civilista“ nejspíš sáhne po levnějších modelech.

Asus ROG Strix XG35VQ

Displej: matný VA, 100% sRGB, prohnutý (1 800 R), 300 cd/m2

Úhlopříčka: 35" (88,98 cm), poměr stran 21 : 9

Rozlišení: 3 440 × 1 440 (UWQHD)

Konektory: HDMI 2.0, HDMI 1.4, DisplayPort, 2× USB 3.0, jack

Rozměry bez podstavce: 834,72 × 381,5 × 121,3 mm

Hmotnost bez podstavce: 8,7 kg

Doporučená cena: 24 290 Kč