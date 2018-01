Francouzská značka Archos se proslavila vývojem skvělého multimediálního přehrávače pro Android. Kromě toho také prodává spoustu zařízení původem z Číny, včetně elektrického skateboardu. Koncem loňského roku se jí povedlo nabídnout i zajímavé telefony díky spolupráci s čínským ZTE. Archos Diamond Omega je nejvyšší model firmy a jeho výbava ho řadí na úplný vrchol. Cena přitom zůstává rozumná.

Za 12990 korun, což je doporučená cena pro Česko, nabízí telefon hned čtyři fotoaparáty, LCD displej s poměrem stran 17:9, procesor Snapdragon 835, velmi nadstandardních 8 GB operační paměti a úložiště s kapacitou 128 GB. Telefony s podobnou výbavou stojí i ke třiceti tisícům, a to minimálně vzbuzuje zvědavost.

Nevybroušený diamant

Omega svým vzhledem neohromí, ačkoliv má moderní protažený displej téměř bez rámečků po stranách. Telefon působí nezajímavě, chybí mu výraznější tvary nebo zakřivení displeje, jakým se chlubí Galaxy S8 a Note 8. Záda telefonu už jsou výraznější – mají lesklý povrch, testovaná modrá verze je poutavá a hezky kontrastuje s červenou linkou kolem objektivů duálního fotoaparátu. Přesná a rychlá čtečka otisků je na standardním místě uprostřed zad telefonu.

Rozmístění ovládacích prvků je standardní – na pravém boku uprostřed je vypínač, nad ním kolébka hlasitosti. Na levou stranu se vešel šuplík na dvojici telefonních karet a na spodní hraně je napájecí konektor standardu USB Type-C. Pokud byste u telefonu s tloušťkou 8,5mm hledali 3,5mm audio konektor, bylo by to marné. Jack není, ale v balení je adaptér. O základní ozvučení se pak stará integrovaný reproduktor. Je jen jeden, telefon se nesnaží o iluzi stereo zvuku využitím „sluchátka“, ale hlasitost i kvalita zvuku jsou v pořádku.

Telefon nemá ani zdířku pro paměťové karty, ta ale díky velké kapacitě vnitřní paměti chybět nebude. Telefon nemá ani ovládací tlačítka, Archos, na rozdíl od svého vzoru v Nubii z17, vsadil na virtuální tlačítka na obrazovce. Jejich funkce lze ale prohodit podle toho, co vyhovuje uživateli.

Ve finále tak na designu telefonu vadí asi jen ostré hrany mezi konstrukcí přístroje a zaobleným skleněným krytem LCD obrazovky a extrémně kluzký povrch mobilu. Chce to pouzdro.

Výbava skoro s vodotryskem

Poměr ceny a výkonu je u Archosu Diamond Omega výborný. Srovnatelný je s Honorem View 10, který se v Česku neprodává, nebo OnePlus 5T, a potom až s telefony typu Galaxy Note 8, Huawei Mate 10 Pro nebo Pixel 2 XL. Osm gigabajtů operační paměti ale nabídne v „základní verzi“ jen OnePlus. Přechod ze 4 na 6 GB RAM je v běžném provozu u telefonů s Androidem citelně znát, u 8 GB to tak výrazně není, ale pro náročné uživatele se to může hodit a s výhledem do budoucnosti to je jedině výhoda.

Procesor Snapdragon 835 už sice není nejlepší na trhu, tato pozice ve světě Androidu patří zatím Kirinu 790 od Huawei, ale většina výrobců nic lepšího k dispozici nemá. Výsledek 180 tisíc bodů v testu Antutu Benchmark je dostatečně výmluvný. Telefon má dostatek výkonu i na moderní hry, o běžných aplikacích ani neví. A Omega samozřejmě podporuje LTE.

Na druhou stranu telefon není pocitově tak svižný, jak by mohl být. Důvodem je operační systém a jeho nadstavba. Diamond Omega má v sobě Android 7.1, tedy už rok a půl starý systém, a Oreo je přeci jen plynulejší, byť má také své neduhy. Uživatelské prostředí je potom dílem ZTE/Nubie. To znamená absenci „šuplíku“ na aplikace a také oddělení notifikací a panelu rychlého nastavení. Telefon přímo kopíruje iOS, nastavení Wi-Fi, Bluetooth a dalších prvků výbavy se „vytahuje“ od spodního kraje obrazovky, a i design tohoto ovládacího prvku je kopií iOS.

Displej s kompromisy

Podobně jako OnePlus nebo Huawei se Archos držel zkrátka u rozlišení obrazovky. Vedou k tomu tři důvody – špatná dostupnost a vysoká cena QHD panelů, výdrž baterie a nároky na výkon grafického čipu u vyšších rozlišení. Protažené FullHD je ale dostatečné, pokud nebude telefon sloužit ve VR headsetu, a vyšší výdrž baterie je vždycky plus. I Samsung u telefonů s fyzickým rozlišením QHD+ kvůli zlepšení výdrže ve výchozím nastavení používá nižší rozlišení.

Zatímco ale třeba Huawei Mate 10 Pro nabízí špičkový OLED panel s podporou HDR, Archos se spokojí s průměrným LCD s úhlopříčkou 5,7“ a sotva průměrným jasem. V zimě to tolik nevadí, v létě to může být nepříjemné. A i v zimním a zamračeném počasí vadí, jak pomalu se displej rozsvěcí, než dosáhne plného jasu podle aktuálního nastavení. Trvá to sekundu, dvě. Odemknete telefon, a čekáte. Daleko k ideálu mají i barvy, displej má chladný, namodralý nádech.

Malou omluvou může být alespoň výdrž baterie. Ta je u Omegy dostatečná na celodenní používání, ale vzhledem k rozměrům telefonu to mohlo být lepší. Baterie má kapacitu 3100 mAh. Původní Nubia byla o milimetr tenčí, a přesto měla o kousek větší kapacitu akumulátoru. Dobrou zprávou ale je, že telefon podporuje rychlé nabíjení.

Zadní oči dobře vidí…

Archos má hned čtyři objektivy, dva vpředu, dva vzadu. Kvalita fotoaparátů je ale nevyrovnaná. Ten zadní je slušný, ten přední hluboko pod průměrem, což je škoda v době, kdy výrobci i zákazníci kladou na přední fotoaparát obrovský důraz.

Hlavní fotoaparát má senzory s rozlišením 12 a 23 Mpx a podobně jako u Applu nebo Samsungu nabízí kombinaci standardní optiky a dvojnásobného zoomu. A podobně jako konkurence má hlavní snímač lepší světelnost (f/1.8) než objektiv zoomový f/2.0). Dvojice objektivů bude mít nejčastější využití při tvorbě portrétů. Výsledky sice nejsou tak dobré jako u silné trojky Apple, Huawei a Samsung, ale jsou použitelné – jen podobně jako většina telefonů v interiéru ztrácí. Fotoaparát má navíc slušné makro a spoustu nadstandardních funkcí, pokud si chcete hrát například s vícenásobnou expozicí.

Související Fotogalerie Takhle fotí Archos Diamond Omega

Největším překvapením jsou snímky noční snímky– softwarové odstranění šumu funguje výborně a večerní snímky jsou detailní a jasné. Telefonu bohužel chybí optická stabilizace, takže za horšího světla je vhodné telefon alespoň pevně zapřít nebo raději dát na stativ, ale někde se šetřit muselo.

Ještě výrazně více se šetřilo u předního fotoaparátu, který kombinuje dva snímače s nízkým 5Mpx rozlišením. Kolegyně Katka se zhrozí, až uvidí, co z telefonu vylezlo. Snímky jsou neostré (chybí automatické ostření) a plné šumu. Nepomůže ani to, že i z přední kamerky lezou fotky v portrétním režimu. Když je špatný základ, softwarové triky nepomohou. Celkově lepší je pak fotoaparát u dosavadního šampiona cenové kategorie kolem deseti tisíc Honoru 9.

Skvělá cena, špatná dostupnost

Archos Diamond Omega je telefon, který má spoustu silných stránek a jen málo těch slabších. V poměru ceny a výkony patří do stejné kategorie jako Honor 9 nebo OnePlus 5T. Jeho největší slabinou je fakt, že jej přes oznámení v říjnu nelze najít v českých obchodech. Koupit jej ale lze třeba z německého Amazonu.