Doby, kdy LG ovládalo žebříčky nejvíce doporučovaných telefonů, jsou pryč. Skoro revoluční model G2 vymazaly z paměti propadáky v podobě LG G5 a uspěchané G6. Podzimní model V30 je proto nutné vnímat jako reparát, u kterého je vidět, že se LG ze svých chyb umí poučit. Nejvýraznější změnou je fakt, že dostáváme plně vybavený model, kterému nechybí největší lákadla.

Zatímco loňská V20 postrádala kvalitní sluchátkový zesilovač i bezdrátové napájení, letos je v balení vedle telefonu s bezdrátovým nabíjením i bonus v podobě sluchátek BO Play z dílen slavné značky Bang & Olufsen. Hudba je ostatně největší důvod pořídit si LG V30, zvláště pokud máte high-endová sluchátka a chcete je používat na cestách. A i cena je konkurenceschopná.

Sklo a ocel místo hliníku

Ve srovnání s jarní „vlajkovou lodí“ G6 je nové LG V30 úplně jiný telefon. Místo neohrabaného těla kolem protaženého displeje je tu designově vyladěné zařízení, které optickými triky schovává minimalistické rámečky kolem moderního displeje. Zaoblené hrany jsou příjemné do ruky a telefon působí subtilním dojmem i vedle nejhezčí konkurence v podobě Huawei Mate 10 Pro a Samsung Galaxy Note 8. Dokonce i v barvách se LG inspirovalo moderním trendem, a kromě verze se stříbrnými zády má i lákavou modrou variantu.

Stejně jako předchozí modely řady V10 má i V30 zvýšenou odolnost vůči živlům. Telefon má certifikaci IP68, takže se může i krátce vykoupat a měl by lépe než konkurence odolávat vibracím a pádům díky splnění požadavků vojenského standardu MIL-STD 810G. Hladká skleněná záda umožňují bezdrátové nabíjení a rozvržení ovládacích prvků je stejné jako u jiných modelů LG – čtečka na zádech nahrazuje i vypínací tlačítko, ovladač hlasitosti je pak na levném boku podobně jako u Samsungů.

Elegantní útlý design je ve výsledku nenápadný a trochu nudný, alespoň ve srovnání s prvním modelem řady V, který byl skutečně robustní a na zádech měl pryžový materiál stejný, jaký se používá na střenkách střelných zbraní. Jediné, co zůstalo z odkazu původní V10, je ocelový rámeček místo měkkého hliníku.

Displej se spoustou povyku kolem

LG letos začalo po experimentech s pružnými modely Flex vyrábět vlastní OLED panely pro mobilní telefony. V případě televizorů nemají obrazovky založené na OLED technologii přímou konkurenci, takzvaný POLED pro mobilní telefony ale konkurenci má – Samsung se Super AMOLEDem, který si do iPhonu X vybral i Apple.

Pro LG dominantní postavení Samsungu a léta vývoje mobilních displejů představuje silnou konkurenci. LG se s ní ale vyrovnává se ctí. Displej LG V30 na první pohled vypadá divně, přesyceně a zároveň chladně, namodrale. Stačí ale změnit nastavení zobrazení na „nejlepší pro filmy“ nebo „nejlepší pro fotografie“, a barevné podání se výrazně posune směrem k ideálu. Dynamické barvy ve výchozím nastavení Samsungu jsou nepochybně vizuálně působivější, ale při nastavení do režimu věrných barev není mezi oběma telefony výrazný rozdíl.

Nedostatky POLEDu od LG se projevují při nízkém nastavení jasu v tmavém prostředí. Vynikne pak méně jednolitá intenzita světelných bodů, objeví se slévající se odstíny, ale není to nic, co by vadilo při běžném používání telefonu. LG navíc sází na nativní QHD rozlišení, zatímco Mate 10 Pro má FullHD panel a Samsung u loňských modelů používá softwarově nastavené FullHD, aby šetřil baterku a zvýšil plynulost systému.

Loňská špička letos může ztrácet

Vnitřní výbava LG V30 není tak kontroverzní jako displej, ale nese si s sebou jedno riziko – že ji brzy převálcují nové modely představené za měsíc na veletrhu Mobile World Congress. V30 je typický loňský telefon, který má sice nejvýkonnější Snapdragon 835, ale Qualcomm už oznámil vlastnosti nové generace, která bude o 10 až 20 procent výkonnější, ale hlavně nabídne větší možnosti při zpracování obrazu z fotoaparátů či vyšší přenosové rychlosti v LTE sítích a podporu strojového učení. V30 ani sama o sobě není úplný trhač asfaltu, v testu Antutu Benchmark prohrává s Galaxy Note 8 i Huawei Mate 10 Pro.

Na vině slabších výsledků testů je paměť. LG V30 má sice 64 GB prostoru pro data, ale konkurence sází na dvojnásobek. Ještě větší otazník je u operační paměti – 4 GB má sice i Galaxy S8, ale telefony mají stále častěji 6 nebo dokonce 8 GB RAM – a v praxi je to znát. Androidu větší množství operační paměti jednoznačně svědčí. A zatímco úložiště lze rozšířit prostřednictvím paměťových karet, s RAMkou uživatel nic neudělá.

Části uživatelů může vadit i to, že do LG V30 lze použít pouze jednu telefonní kartu, zatímco konkurence včetně Samsungu na českém trhu nabízí své vlajkové lodi s podporou dvou SIM.

To nejlepší pro audiofily

Už na začátku jsme zmínili jeden z nejvýraznějších prvků výbavy V30 – sluchátkový konektor napojený na špičkový digitální převodník/zesilovač. Ten si zaslouží více než jen zmínku. Současný trend totiž hovoří jasně – audio jack z telefonů mizí. Bezdrátová sluchátka jsou totiž praktičtější. A pro výrobce představuje možnost prodávat bezdrátové příslušenství vítaný zdroj vedlejších příjmů. Jenže nejlepší zvuk mají špičková audiofilská sluchátka s kabelem…

Špičková sluchátka s telefony ale většinou moc dobře nefungují, telefony nemají dostatečný zvukový výkon a náročnější sluchátka „neutáhnou“. Uživatel pak musí nastavit maximální hlasitost, která stejně produkuje relativně tichý zvuk bez dynamiky. Zesilovač ve V30 je z úplně jiné ligy. Je srovnatelný se samostatnými kapesními sluchátkovými zesilovači. Pokud použijete opravdu kvalitní a na zdroj zvuku náročnější sluchátka, jako jsou třeba relativně levná RHA CL750, je rozdíl mezi třeba Galaxy Note 8 a V30 okamžitě patrný. Přestože má Note 8 má nadstandardní sluchátkový výstup, musí být hlasitost nastavená na maximu a stále to není ono. Po připojení k V30 hrají CL750 mnohem hlasitěji, a přitom živěji a čistěji na pouhých 30 procent hlasitosti.

Přibalená sluchátka B&O Play jsou jen drobný bonus pro masy. Nehrají špatně, ale zdaleka nevyužívají potenciál, která v sobě má zesilovač v telefonu. Marketingové řeči o dokonalém vyladění zvuku mezi sluchátky a telefonem jsou právě to – marketingové řeči. Sluchátka, v podstatě model H3, ale s větším množstvím plastu místo hliníku, mají poměrně příjemný zvuk se širokým prostorem. Vhodná jsou na poslech popu, ale i jazzu, kde vyniknou přirozené vokály. Mezery mají sluchátka u basů – ty jsou jen mírně zvýrazněné (to je plus), ale chybí jim dynamika, ducání postrádá energii a jasnou definici, nízké zvuky se slévají do sebe.

LG V30 podporuje i nejkvalitnější možný bezdrátový zvuk díky podpoře Bluetooth 5 a kodeku AptX HD, který je u chytrých telefonů stále spíše výjimkou.

Softwarové nedostatky

Ideální ani zdaleka není softwarová výbava. Zatímco samotné funkce telefonu uživatele spíše potěší a vyloženě nadchnou milovníky kvalitního zvuku, samotný software potřebuje výrazný zásah. Ostudou je, že V30 na trh vstupuje s rok a půl starou verzí Androidu 7.1 a s bezpečnostními aktualizacemi ze září. I samotné uživatelské rozhraní už působí unaveným dojmem ve srovnání s tím, jak výrazně se zlepšil Samsung i Huawei. LG podobně jako Sony stagnuje, a to není dobrá vizitka.

Nepomáhá ani možnost odemykat telefon obličejem nebo za pomoci rozpoznávání hlasu. Čtečka otisků na zádech je mnohem praktičtější, a když telefon leží na zádech, je rychlejší ho probudit poklepáním na displej a následně rychle naťukat PIN.

Rekordní fotoaparát bez portrétů

Vedle skvělého zvuku měl být tahákem LG V30 fotoaparát s rekordně světelnou optikou. Na našem trhu nakonec LG předběhl Huawei, jehož Mate 10 Pro má stejnou světelnost f/1.6. LG se nakonec od konkurence přeci jen liší, a to díky konfiguraci duálního fotoaparátu. Nabízí totiž klasický snímač s rozlišením 16 Mpx, laserovým i fázovým ostřením, ale doplňuje jej širokoúhlým objektivem. Ten má bohužel jako u G6 horší světelnost, nižší rozlišení 13 Mpx a chybí mu i ostření – zaostřeno je pevně. Širokoúhlý objektiv ocení hlavně milovníci architektury, kteří chtějí dostat do záběru velké budovy v místech, kde nelze poodstoupit.

LG se podařilo odstranit většinu slabších míst fotoaparátu, a ještě posílit ty silné. Světelnější optika výrazně zvýšila kvalitu nočních snímků. V dobrých podmínkách hodně pomáhá HDR, které zlepšuje kontrast a zároveň zvyšuje saturaci barev, které jsou ve standardním režimu tlumenější než u konkurence. I přes vysokou světelnost objektivu jsou nicméně noční snímky z LG V30 o trochu méně detailní než snímky z Galaxy S8 nebo Huawei Mate 10. Fotoaparát v LG V30 je také pomalejší při pořizování snímků, i když laserové ostření stále funguje na jedničku. Největší slabinou pro běžné uživatele ale bude fakt, že LG nenabízí populární portrétní funkci, která softwarově rozmazává pozadí. Jednoznačně špatný je pak selfie fotoaparát, což V30 diskvalifikuje v očích uživatelů v prvních dvou dekádách jejich života.

Případné nedostatky u statických fotografií LG dohání u videa. Na rozdíl od Galaxy S8 umožňuje například snímat video do formátu LOG, který je vhodnější pro softwarové úpravy v profesionálních aplikacích. A ještě lépe – stejně jako u fotografií nabízí LG předem připravené sady nastavení, které výrazně mění atmosféru videa tak, jak to dělá filmová postprodukce u profesionálních snímků. Smutným faktem ovšem je, že drtivá většina majitelů chytrých telefonů takové funkce nebude využívat. Pro náročnější amatérské kameramany je ale nabídka snímacích režimů u V30 lákavá.

Rozpačitý závěr z rozpačitého telefonu

Kdyby se LG V30 začalo prodávat hned na podzim, většina výtek směrem k výbavě by byla zbytečná, ale V30 přichází se zpožděním, které říká, že firmě na českém trhu moc nezáleží. Ona je ale otázka, na jakém trhu LG v oblasti mobilů záleží, protože firma dávno vypadla z přehledů největších výrobců telefonů a kvůli dlouhodobým ztrátám mobilní divize firma uvažuje o tom, že přestane na trh uvádět nové modely v pravidelném ročním intervalu.

Vzhledem k tomu, jak před pár lety LG působilo jako protiváha Samsungu i Applu díky rozumně nastaveným cenám a kvalitním telefonům, které propagovaly například QHD rozlišení, je současná situace LG na mobilním trhu smutná. V30 na tom bohužel moc nemění. Oficiální cena 19 990 korun je sice nižší než u přímé konkurence, ale to nemusí stačit. Za měsíc dva totiž začnou na trh proudit nové modely pro rok 2018 s lepšími procesory, větším množstvím paměti a nejspíše i s lepšími fotoaparáty. A LG podle všeho nebude mít odpověď.

Rozpačité hodnocení neplatí pro úzkou komunitu audiofilů, kteří s sebou nechtějí nosit kapesní zesilovač nebo za něj nechtějí dávat pět nebo také deset tisíc korun. LG V30 je nejlepší telefon pro milovníky hudby, a to o celou třídu.